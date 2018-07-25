Her KOBİ'nin bankasından beklediği 5 hizmetKAYDIR
Bir KOBİ'nin yapacağı banka seçimi, en az iş modeli, sermayesi ve ülke ekonomisi kadar kritik bir konudur. Her KOBİ, büyüme hikayesinde ona destek olacak; işi birlikte büyütecek bir el bekler, çünkü KOBİ büyürse ülke büyür. Peki, KOBİ'ler bankalarından bu hikayede en çok neleri bekliyor?
“Gülmeyi bilmeyen dükkan açmasın”
Ali ALP / Efendel Nakliyat
Etrafınızda kurdukları işte başarılı olmuş insanlara bir dönüp bakın. En belirgin ortak özelliklerinden biri müşterisine saygılı, samimiyetini geçirebilmiş ve güler yüzlü olmaları değil mi? İşte bir KOBİ, bu kuralı asla unutmayıp en keyifsiz gününde bile müşterisinin karşısına gülümsemeyle çıkıyorsa, o KOBİ’nin de kendi bankasına gittiğinde görmesi gereken muamele tam da bu olmalıdır. Ali ALP ve oğulları güler yüzlü hizmetle beraber Kuveyt Türk’ten aldıkları hızlı, çözüm odaklı hizmeti ve iyi bir iş ortaklığından duydukları memnuniyeti anlatıyor.
"İyi bir takım çalışması şart"
İbrahim Bayrak / Kavlak Zeytin
Hiçbir şey işbirliği olmadan olmaz. Hele hele büyük bir sermayeniz yoksa, elinizdeki en büyük güç her zaman işbirliğinden doğacak inançtır. İşte KOBİ Bankacılığının da olmazsa olmazlarından biri, bu işbirliği çerçevesinde, gerçek bir takım gibi hareket etmek. Zeytin işinin çok meşakkatli olduğunu anlatan İbrahim Bayrak, bankasıyla tam da böyle bir ilişki kurabilmiş KOBİ'lerden biri. Ne zaman sıkıntı yaşasa kendisine farklı çözüm alternatifleri ile gelen Kuveyt Türk ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti anlatıyor.
"Bir insana bu desteği ancak babası verir"
İlker Özaslan / Mira Isı Sistemleri
Herkes iş hayatında öyle ya da böyle babasından destek almıştır. Üretim yapan KOBİ’lerin, ihtiyacı olan en büyük destek ise sermaye ve zor günlerde yanında olacak ticari bir iş ortağıdır. İşte KOBİ Bankacılığı, tam da böyle bir ilişkinin dinamiklerini yakalayabilmektir. Isı sistemleri üreten İlker Özaslan Kuveyt Türk’ü zor günlerinde yanında olan bir iş ortağı olarak gördüğünü ve bundan duyduğu memnuniyeti anlatıyor.
"Biz bir aile şirketiyiz, bize bankanın ötesinde bir aile ferdi lazım"
Burcu Kaya - Kaya Lazer Group
Aile şirketlerinde dışarıdan birine güvenmek oldukça zordur. Ama büyümek için destek almak gerekir. İşte bu desteği ancak aile ferdi gibi hissettiren bir banka verebilir. Kaya Grup’tan Burcu Hanım, Kuveyt Türk’ü nasıl aileden biri gibi gördüğünü ve bankasının desteği ile kurduğu büyüme hayallerini anlatıyor.
Röportajın tamamını izlemek için burayı tıklayın!
"Firmamızın can suyu KOBİ Kart"
Fatih Karaca - Taş Dünyası
Müşterisine özel çözümler üreten her KOBİ, bankasından da aynı hizmeti bekler. Dekorasyon işinde hızla büyüyen Taş Dünyası'ndan Fatih Karaca için 'hız' ve bu 'özel çözümler' çok önemli. Fatih Karaca Kuveyt Türk teknolojisi ile işlerini hızlandırdığını ve bankasının kendisine sunduğu özel çözümlerden duyduğu memnuniyeti anlatıyor.