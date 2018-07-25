"İyi bir takım çalışması şart" İbrahim Bayrak / Kavlak Zeytin Hiçbir şey işbirliği olmadan olmaz. Hele hele büyük bir sermayeniz yoksa, elinizdeki en büyük güç her zaman işbirliğinden doğacak inançtır. İşte KOBİ Bankacılığının da olmazsa olmazlarından biri, bu işbirliği çerçevesinde, gerçek bir takım gibi hareket etmek. Zeytin işinin çok meşakkatli olduğunu anlatan İbrahim Bayrak, bankasıyla tam da böyle bir ilişki kurabilmiş KOBİ'lerden biri. Ne zaman sıkıntı yaşasa kendisine farklı çözüm alternatifleri ile gelen Kuveyt Türk ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti anlatıyor. Röportajın tamamını izlemek için burayı tıklayın!