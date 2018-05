Bir filmi, ‘ailecek seyredilebilecek film’ yapan 5 önemli detay!

Your browser does not support HTML5 video.

Eski Yeşilçam filmleri tadında, ailecek seyredebileceğiniz, sımsıcak bir filmle tanışmak ister misiniz?



Usta yönetmen Onur Tan’ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu “Bal Kaymak” seyircisine ‘merhaba’ demeye hazırlanıyor.



Çekimleri İstanbul ve Makedonya’da gerçekleşen “Bal Kaymak” sıcacık bir aile hikâyesini farklı bir dille beyaz perdeye aktarıyor. Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya ve Anne dizisinin minik yıldızı Beren Gökyıldız’ın başrolleri paylaşyığı filmde, Kenan Çoban, Yunus Emre Yıldırımer ve gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Ayrıca Filiz Ahmet, Melissa Yıldırımer’in yer aldığı filmin sürpriz oyuncusu ise Tan’ın oğlu Ömer Tan…



Walt Disney Tadında



Walt Disney’in masal dünyasını yansıtan filmin hazırlık süreci de aylar öncesinde büyük titizlikle gerçekleşti. Çekimlere başlamadan önce Makedonya’da ciddi bir araştırma yapan Onur Tan, filmde oynayan tüm karakterlerin giydiği kıyafetleri özel olarak hazırlattı. Hayalindekileri sanat ve kostüm ekibiyle paylaşan Tan, filmdeki bazı evleri de yeniden tasarlatıp dekore ettirdi.



Detaylı bilgi için burayı tıklayın!