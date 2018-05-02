Bir filmi, ‘ailecek seyredilebilecek film’ yapan 5 önemli detay!

Herkese hitap eden bir senaryo Aileler, çocuklarını sinemaya götürmek için genellikle çocuk filmlerini tercih ediyorlar. Ancak bu filmler yalnızca çocuklara hitap ettiği için anne babaların bu keyfe ortak olmaları pek kolay olmuyor. Bunun tam tersi de geçerli… Yetişkinlere uygun pek çok filmde yaş sınırlaması var. Ayrıca bu filmler çocukların dikkatini çekmediği için sıkılmalarına neden oluyor. O yüzden, iyi bir aile filminin senaryosu 7’den 70’e herkesin ilgisini çekebilecek bir nitelikte kaleme alınmalı…