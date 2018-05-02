Bir filmi, ‘ailecek seyredilebilecek film’ yapan 5 önemli detay!KAYDIR
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Son zamanlarda şu tip sinema seyircisiyle sık sık karşılaşmak mümkün: Çocuklarını anneanneye, babaanneye bırakıp soluğu sinemada alan çiftler ya da çocukları sinemadan mahrum kalmasın diye o haftaki çocuk filmine kim gidecek diye yazı tura atan anne babalar… Evde bu sahnelerin yaşanmasının nedeni ise tüm aileyi sinemada buluşturacak ve herkesin iki saat boyunca keyif almasını sağlayacak filmlerin maalesef sayıca az olması… Peki, ‘aile filmi’ denilince ne anlamalıyız? Gerçek bir aile filminin olmazsa olmazları nelerdir?
Necip GERBOĞA / ngerboga@hurriyet.com.tr
Küfür ve cinselliğe karşı duyarlılık
Hiçbir anne baba çocuğuyla birlikte sinemada film seyrederken küfürle veya cinsel sahnelerle karşılaşmak istemez. Evde bu durumu kumanda vasıtasıyla hızlı bir şekilde geçiştirebilirsiniz belki, ancak sinemada böyle bir şansınız yok. O yüzden tüm aileye hitap etmek isteyen filmler bu konuda sorumluluk almalı ve senaryosunu ona göre oluşturmalıdır.
Herkese hitap eden bir senaryo
Aileler, çocuklarını sinemaya götürmek için genellikle çocuk filmlerini tercih ediyorlar. Ancak bu filmler yalnızca çocuklara hitap ettiği için anne babaların bu keyfe ortak olmaları pek kolay olmuyor. Bunun tam tersi de geçerli… Yetişkinlere uygun pek çok filmde yaş sınırlaması var. Ayrıca bu filmler çocukların dikkatini çekmediği için sıkılmalarına neden oluyor. O yüzden, iyi bir aile filminin senaryosu 7’den 70’e herkesin ilgisini çekebilecek bir nitelikte kaleme alınmalı…
Gerçek hayattan beslenen masalsı bir atmosfer
Peki, herkese hitap edebilecek bir film çekmek mümkün mü? Eğer o film, günlük hayatın içinden olaylara, ilişkilere yer veriyorsa ve bunu kurgularken seyirciyi masalsı bir atmosferin içine alıp götürebiliyorsa neden olmasın? Tabii bunu başarabilmek için film üzerinde uzun soluklu bir mesai ve emek harcamak, parçaları en doğru şekilde bir araya getirmek gerekiyor…
Farklı mekan seçimleri, zengin bir görsellik…
Ünlü Fransız yönetmen ve sinema eleştirmeni Jean-Luc Godard, ‘Fotoğraf gerçektir, sinema ise saniyede yirmi dört kere gerçektir’ sözüyle sinemanın görsel gücünü vurgulamıştır. Evet görsellik önemlidir, çünkü film çekimi için seçilen coğrafya, sahnelerin çekildiği mekanlar ve çeşitli çekim teknikleri o filme yukarıda da değindiğimiz gibi hem masalsı bir hava katar hem de gerçekliği en etkili şekilde yansıtır. Örneğin karanlık ve puslu bir ortam yerine yemyeşil bir coğrafyada, doğayla iç içe bir atmosferde çekilen filmler her yaştan seyirciye huzur verir.
Seyirciye farklı duyguları yaşatabilmesi
Baştan söyleyelim; sinemada ailecek gidilebilecek bir film sadece komedi olmak zorunda değildir. Çünkü yaşam her zaman komik değildir ve birçok farklı duyguyu içinde saklar… Mutluluk olduğu gibi hüzün de vardır hayatın içinde. İşte bu yüzden yeri gelince hüzün, yeri gelince de mutluluk, ölçüyü koruyarak yani aşırıya kaçmadan seyirciye aktarılabilmelidir. Filmi birlikte seyreden aile fertleri de bu duyguları yine birlikte paylaşabilmeli, film bittikten sonra dahi iç dünyalarında filmi yaşamaya devam edebilmelidir…
SIMSICAK, SEVGİ DOLU BİR AİLE FİLMİ:
‘BAL KAYMAK’ 18 MAYIS’TA VİZYONDA!
Eski Yeşilçam filmleri tadında, ailecek seyredebileceğiniz, sımsıcak bir filmle tanışmak ister misiniz?
Usta yönetmen Onur Tan’ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu “Bal Kaymak” seyircisine ‘merhaba’ demeye hazırlanıyor.
Çekimleri İstanbul ve Makedonya’da gerçekleşen “Bal Kaymak” sıcacık bir aile hikâyesini farklı bir dille beyaz perdeye aktarıyor. Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya ve Anne dizisinin minik yıldızı Beren Gökyıldız’ın başrolleri paylaşyığı filmde, Kenan Çoban, Yunus Emre Yıldırımer ve gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Ayrıca Filiz Ahmet, Melissa Yıldırımer’in yer aldığı filmin sürpriz oyuncusu ise Tan’ın oğlu Ömer Tan…
Walt Disney Tadında
Walt Disney’in masal dünyasını yansıtan filmin hazırlık süreci de aylar öncesinde büyük titizlikle gerçekleşti. Çekimlere başlamadan önce Makedonya’da ciddi bir araştırma yapan Onur Tan, filmde oynayan tüm karakterlerin giydiği kıyafetleri özel olarak hazırlattı. Hayalindekileri sanat ve kostüm ekibiyle paylaşan Tan, filmdeki bazı evleri de yeniden tasarlatıp dekore ettirdi.
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