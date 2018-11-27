BB Krem mi yoksa CC Krem mi? Bu içeriği okumadan karar vermeyin!KAYDIR
Ne eyeliner ne ruj ne de ışıltılı farlar… Son zamanların trend makyaj uygulamalarında öne çıkan tek şey bakımlı ve parlak görünümlü ciltler oluyor. İşin sırrı sorulduğunda ise alınan cevap ya BB Krem ya da CC Krem oluyor. Peki, sizin cildinize hangisi daha uygun? Cevabı içeriğimizde saklı!
Her ikisi de iyi birer nemlendirici
Kuru, yağlı ya da karma; nasıl bir cilt tipine sahip olursanız olun, bakımlı ve parlak bir görünüm için cildinizi eşit olarak nemlendirecek bir ürün kullanmanız gerekir. BB ve CC Kremler bu anlamda ideal ürünlerdir.
BB ve CC Kremler ile güneşin zararlı etkilerinden korunarak bakımlı bir cilde sahip olun!
Yaz aylarını geride bırakmış olabiliriz ancak lekesiz ve bakımlı bir görünüme sahip olmak için cildimizi güneşin zararlı etkilerinden korumaya devam etmemiz gerekiyor. Eğer güneşe karşı hassas bir cilt tipine sahipseniz yüksek GKF içeren ürünler kullanmanızı öneririz.
BB Krem uzun süreli kapatıcılık sağlıyor
Gün boyu yüzünde taşımak için özenle yaptığı makyajın kısa sürede bozulmasını kim ister ki?
“Blemish balm” (leke kremi) ya da “beauty balm” (güzellik kremi) sözcüklerinin kısaltılmış hali olan BB Kremler; su bazlı yapısı, kirlilik karşıtı fonksiyonlarıyla cilt dokusunu ve tonunu düzenlerken cilt lekelerini de uzun süreli kapatmaya yardımcı oluyor.
Cilt tonunu dengelemek ve yaşlanma belirtilerini azaltmak için
BB Krem…
Hafif, renk tonunu düzenleyici bir kapatıcı olmasının yanında, BB Kremler genel olarak fondötenlerden farklı olarak kapatıcı etkili nemlendirici olarak biliniyor ve ileride oluşabilecek kusurlara karşı koruma sağlamaya yardımcı oluyor. Cildinizde kırışıklık belirtileri başlıyorsa ve cildiniz sürekli kuruyorsa, sizin tercihiniz kesinlikle
BB Krem olmalı!
İpeksi ve parlak görünüm için CC Krem…
"Colour correcting” (renk eşitsizliklerini giderici) ya da “complexion correcting” (cilt dengeleyici) olarak bilinen CC Kremler; ciltte ağırlık yapmayan hafif yapısı ile BB Kremlere göre cilde daha parlak ve canlı bir görünüm verir. Cilt tonunu dengeleyici özelliği sayesinde cildinizde oluşan kızarıklık, güneş lekeleri gibi kusurları kapatarak cildin ışıl ışıl görünmesine yardımcı olur. Ciltte aydınlatıcı etki sağlayarak cildin bakımlı ve ışıl ışıl görünmesine yardımcı oluyor.
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