BB Krem mi yoksa CC Krem mi? Bu içeriği okumadan karar vermeyin!

Ne eyeliner ne ruj ne de ışıltılı farlar… Son zamanların trend makyaj uygulamalarında öne çıkan tek şey bakımlı ve parlak görünümlü ciltler oluyor. İşin sırrı sorulduğunda ise alınan cevap ya BB Krem ya da CC Krem oluyor. Peki, sizin cildinize hangisi daha uygun? Cevabı içeriğimizde saklı!