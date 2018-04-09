Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?
Her kişinin gönlünden gıda alanında yatırım yapmak geçer fakat birçok kişi başaramama korkusu ile bu fikirden vazgeçer. Tüm bu endişeleri ortadan kaldırmak için, restoran alanında yatırım düşüncesi olan Franchise girişimcilerine dikkat etmeleri gereken şifrelerini sıralıyoruz.
Sevilen bir marka
Gününün büyük bir kısmını ofiste geçiren birçok insan yemek yemek için dışarıdaki alanları tercih ediyor. Restoran alanına yatırım yapmak da bu nedenle oldukça karlı görünüyor. Markanın hangi kesimlerce ve nasıl bilindiği yatırım yaparken üzerinde durmanız gereken en önemli konulardan birisi. Bilinen ve sevilen bir markanın bayiliğini alırsanız çok daha kısa sürede kâra geçebilirsiniz. Başarılı bir geçmişi ve sevilen bir konsepti olan restoranlar her zaman kazanır ve kazandırır.
Dünya mutfakları
Günümüzde dünya mutfağına olan ilgi oldukça arttı. Özellikle sosyal medyanın etkisi yadsınamayacak derecede fazla. Artık insanlar yeniliklere açık ve cesur. Dünya mutfaklarından bayilik alarak diğer firmalardan farklılaşabilir, yatırımlarınızı kısa sürede katlayabilirsiniz.
Pazar araştırması
Dünya mutfaklarından bayilik almak riskli değil karlı bir yatırımdır. Burada dikkat etmeniz gereken önemli şey, bayilik alınacak dünya mutfakları belirlenmeden önce pazar araştırması yapmanız… Türkiye’de en çok tercih edilen mutfaklar hangileri, restoranın yemekleri bizim damak tadımıza uygun mu, yatırımın yapılacağı ilde muadilleri var mı, varsa yatırımlarının karşılığını alabiliyor mu? Bu gibi soruların cevabını mutlaka bulmalısınız.
Restoran alanında yatırım düşüncesi olan Franchise girişimcilerine harikulade bir proje hazırladık. İnanıyoruz ki bu yılın en iyi projesi olacak.
FRANCHİSE TARİHİNDE, Türkiye’de bir ilk…
The LunchBox Company, 18 yıldır restoran sektöründe iki farklı marka, 14 şubesi ve Dünya Mutfağı konsepti ile hizmet vermektedir. İtalya’dan Meksika’ya, Fransa’dan Çin mutfağına kadar dünya mutfağından 158 çeşit a la carte yemeği Türk damak tadına en uygun hale getirerek misafirlerine sunuyor.
• Franchise girişimcisi yapacağı yatırım tutarını bir yıl sonunda hiçbir gerekçe göstermeksizin, işletmesini iade ederek parasını alabilir.
Kısacası iade garantili Franchise! Bu markamıza olan sonsuz güvenin eseridir. Burada süreci bir yıl olarak belirledik. Sebebi ise Türkiye'de bir işletmenin rüştünü ispatlaması için ihtiyacı olan süre minimum bir yıldır. Bunu sözleşme altına alarak Franchise girişimcisine güvence veriyoruz.
• Franchise girişimcisinin daima yanında olduğumuzu en başta göstermek amacı ile Franchise bedeli almıyor, ilk ay ki işletme giderlerini karşılaması amacı ile hediye ediyoruz.
• Franchise girişimcisi isterse anlaşmalı bankalarımızdan kredibilitesine göre 36 ila 60 ay arasında yatırım tutarını kredi ile de karşılayabilir.
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