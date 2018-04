Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?

Your browser does not support HTML5 video.

FRANCHİSE TARİHİNDE, Türkiye’de bir ilk… The LunchBox Company, 18 yıldır restoran sektöründe iki farklı marka, 14 şubesi ve Dünya Mutfağı konsepti ile hizmet vermektedir. İtalya’dan Meksika’ya, Fransa’dan Çin mutfağına kadar dünya mutfağından 158 çeşit a la carte yemeği Türk damak tadına en uygun hale getirerek misafirlerine sunuyor.



• Franchise girişimcisi yapacağı yatırım tutarını bir yıl sonunda hiçbir gerekçe göstermeksizin, işletmesini iade ederek parasını alabilir. Kısacası iade garantili Franchise! Bu markamıza olan sonsuz güvenin eseridir. Burada süreci bir yıl olarak belirledik. Sebebi ise Türkiye'de bir işletmenin rüştünü ispatlaması için ihtiyacı olan süre minimum bir yıldır. Bunu sözleşme altına alarak Franchise girişimcisine güvence veriyoruz. • Franchise girişimcisinin daima yanında olduğumuzu en başta göstermek amacı ile Franchise bedeli almıyor, ilk ay ki işletme giderlerini karşılaması amacı ile hediye ediyoruz. • Franchise girişimcisi isterse anlaşmalı bankalarımızdan kredibilitesine göre 36 ila 60 ay arasında yatırım tutarını kredi ile de karşılayabilir. Detaylı bilgi, her türlü görüş ve sorularınız için tıklayınız!