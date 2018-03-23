Banyo ve mutfağınızda fark yaratacak 6 dekorasyon önerisi!KAYDIR
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Değişim ve dönüşüm, yaşayan evlerin olmazsa olmazıdır. Çünkü evler de tıpkı bizler gibi değişip dönüşmeye ihtiyaç duyar. Bir evin içinde dönüşüm genellikle salon, yatak odası ve oturma odalarından başlar. Yeni tasarım ve dekorasyon fikirleri de genelde bu alanlar üzerine odaklanır. Mutfak ve banyolar ise bu odalara göre genelde daha geri planda kalmakta… Oysaki renk, aydınlatma ya da aksesuar seçiminde yapacağınız küçük dokunuşlar bile, mutfak ve banyolarınızı bambaşka bir havaya sokmak için yeterli olabilir. Tabii bundan çok daha fazlası da var! İşte 2018 trendlerini kullanarak mutfak ve banyolarınızda fark yaratabileceğiniz 6 dekorasyon önerisi…
YAŞAYAN EVLERİN FARK YARATAN BANYOLARI İÇİN ÖNERİLER
Banyo duvarlarının yarısını farklı renge boyayın
Bir alanın atmosferini değiştirecek en önemli unsurlardan biri renktir. Siz de banyonuzda, bugüne kadar kullanılmış renk kalıplarını yıkacak değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin, banyo duvar renginde beyazı tercih etmek yerine, fayanslarınıza ya da banyo dekorasyonuna uygun bir renk seçimi yaparak banyonuzun üst bölümünü dikkat çekici bir renk ile boyayabilirsiniz. Bu sayede banyonuzun havası anında değişecek!
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Kullandığınız ayna, banyo aynası olmak zorunda değil
Ayna, banyo aksesuarları arasında olmazsa olmazdır. Banyonuzda küçük bir değişiklikle, büyük bir fark yaratmak için banyo aynası seçiminde sıradan aynalar yerine dekoratif aynalar tercih ederek çizginin dışına çıkmanız mümkün. Mesela küçük olduğu için salonunuzda ya da holünüzde yer veremediğiniz şık bir aynayı banyonuzda kullanabilirsiniz. Bu sayede banyonuzu dekore ederken evdeki kullanmadığınız eşyalardan da yararlanmış olursunuz.
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Banyonuzu sarkıt ile renklendirmeye ne dersiniz?
Banyo aydınlatmalarında genellikle plafonyerler tercih edilir. Ama siz bu kalıbın dışına çıkacak tercihler yapabilirsiniz. Mesela, banyonuzu aydınlatmak için sarkıt kullanmanızda hiçbir sakınca yok. Sarkıt kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey, kullanacağınız sarkıtın banyonuzun stiliyle uyumlu olmasıdır. Eğer sarkıt fikri size uzak geliyorsa aynanızın arkasına LED ışıklar koyarak banyonuzu hem daha aydınlık hem de farklı bir hale getirebilirsiniz.
Banyonuza uygulayabileceğiniz aydınlatma seçenekleri için buraya tıklayın
YAŞAYAN EVLERİN FARK YARATAN MUTFAKLARI İÇİN ÖNERİLER
İster tezgâh üstünde ister dolap içinde: Raflar
Tabaklar, kadehler, tencere kapakları hatta baharatlıklar… Tezgâh üstünde ya da dolap içinde düzensiz duran mutfak eşyaları mutfağınızı istediğiniz gibi bir yer olmaktan uzaklaştırır. Mutfak rafları ve baharat düzenleyicilerini mutfak düzeninin püf noktalarından biri olarak görebilirsiniz. Örneğin; baharatlık düzenleyicileri duvara asarak, mutfak dekorasyonunuzda tamamlayıcı bir unsur olarak kullanabilirsiniz.
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Her şey elinizin altında: Askılıklar
“Mutfakta düzenleme nasıl yapılır?” diye sorulduğunda, akla gelen ilk gelen cevaplardan biri de askılıklar. Havlu kâğıtlar, mutfak önlüğü, rende, bıçak gibi pek çok mutfak ürününü koyabileceğiniz bu askılıklar, sık kullandığınız eşyalarınızın elinizin altında olmasını sağlarken size daha düzenli bir mutfak vadediyor.
Çöpleriniz göz önünde olmasın: Dolap içi çöp kovası
Çöplerinizin göz önünde olmasını sevmiyorsanız tam size göre bir çözümümüz var: Dolap içi çöp kovaları! Bu kovalar sayesinde hem çöplerinizi küçük bir alanda toplayabilir hem de onların görünür olmamasını sağlayabilirsiniz. Size alan yaratacak bu küçük dekorasyon çözümüyle mutfağınız daha hoş görünecek.