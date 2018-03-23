Banyo ve mutfağınızda fark yaratacak 6 dekorasyon önerisi!

Değişim ve dönüşüm, yaşayan evlerin olmazsa olmazıdır. Çünkü evler de tıpkı bizler gibi değişip dönüşmeye ihtiyaç duyar. Bir evin içinde dönüşüm genellikle salon, yatak odası ve oturma odalarından başlar. Yeni tasarım ve dekorasyon fikirleri de genelde bu alanlar üzerine odaklanır. Mutfak ve banyolar ise bu odalara göre genelde daha geri planda kalmakta… Oysaki renk, aydınlatma ya da aksesuar seçiminde yapacağınız küçük dokunuşlar bile, mutfak ve banyolarınızı bambaşka bir havaya sokmak için yeterli olabilir. Tabii bundan çok daha fazlası da var! İşte 2018 trendlerini kullanarak mutfak ve banyolarınızda fark yaratabileceğiniz 6 dekorasyon önerisi…