Banka faizinden daha çok kazandıran yatırım

Gelecek akıllı binalarda



Akıllı evler son zamanlarda hızla hayatımıza girdi. Akıllı evler sayesinde ışıklarınızı, perdelerinizi, televizyonunuzu, evinizin sıcaklığını, kapılarınızı istediğiniz gibi kontrol etmeye daha yeni alışmaya başlamışken şimdi yeni bir konseptle karşı karşıyayız. Metropollerin gelişmesiyle içindeki yaşamda hızla değişiyor, artık akıllı bina sistemleri ile sadece dairenizi değil tüm binayı kontrol edebiliyorsunuz.



Akıllı bina sistemlerine sahip bu nadir ve özel projeler size toplantı salonu, restoran, oyun odası ve özel sinema salonu gibi hizmetler sunuyor. Bu hizmetlerin yanında Club Lounge alanında ister özel bir şef yardımı ile ister kendi hünerlerinizi göstererek yararlanabiliyorsunuz. Uzun süren davetlerinizde konuklarınız için özel olarak tasarlanan “misafir dairelerini” tek bir tıkla rezerve edebilirsiniz. Akıllı binadaki Concierge hizmetleri ile tiyatro, sinema biletleri, havalimanı transferi gibi şehir hayatına dair her şeyi tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan yönetebilirsiniz. Vizyoner projelere yatırım yaparak, karınızı hızla yükseltirsiniz.