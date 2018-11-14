Banka faizinden daha çok kazandıran yatırım

Banka faizinden daha çok kazandıran yatırımKAYDIR
Başlığa ilgi duyduğunuza göre, yatırım tavsiyelerini önemsiyorsunuz. Akıllı bina teknolojisine sahip kullanışlı ve konforlu dairelerden oluşan projeler size banka faizlerinden daha çok kazandırmayı vaat ediyor. Peki, bu projelerden hangisi doğru yatırım projesi?
Doğru model ile yüksek getiri
Ülkemizdeki çeşitli yatırım araçlarının arasında gayrimenkul hala en üst sıralarda. Günümüzde faizlerin yüksek olması ve döviz kurlarındaki hareketlilik kısa vadede yüksek kazanç sağlayabilir. Unutmamak gerekir ki kazancın yüksek olduğu yerde risk de yüksektir. Son zamanlarda gayrimenkul sektörü içerisinde ön plana çıkan en dikkat çekici emlak türü ise; akıllı binalar. Doğru model ile yatırım yapıldığında hala en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı. Tek yapmanız gereken proje sahiplerinden vaatlerini ispat etmelerini istemek.
Yapım maliyetinin altında
Bugünlerde gayrimenkul piyasası hala yapım maliyetinin %20 altında işlem görüyor. Artan maliyetler sektörde henüz satış fiyatlarına yansıtılmadı. Dolayısıyla bugün gayrimenkul sektörü özellikle yabancı yatırımcıların iştahını kabartıyor.
Gelecek akıllı binalarda
Akıllı evler son zamanlarda hızla hayatımıza girdi. Akıllı evler sayesinde ışıklarınızı, perdelerinizi, televizyonunuzu, evinizin sıcaklığını, kapılarınızı istediğiniz gibi kontrol etmeye daha yeni alışmaya başlamışken şimdi yeni bir konseptle karşı karşıyayız. Metropollerin gelişmesiyle içindeki yaşamda hızla değişiyor, artık akıllı bina sistemleri ile sadece dairenizi değil tüm binayı kontrol edebiliyorsunuz.
Akıllı bina sistemlerine sahip bu nadir ve özel projeler size toplantı salonu, restoran, oyun odası ve özel sinema salonu gibi hizmetler sunuyor. Bu hizmetlerin yanında Club Lounge alanında ister özel bir şef yardımı ile ister kendi hünerlerinizi göstererek yararlanabiliyorsunuz. Uzun süren davetlerinizde konuklarınız için özel olarak tasarlanan “misafir dairelerini” tek bir tıkla rezerve edebilirsiniz. Akıllı binadaki Concierge hizmetleri ile tiyatro, sinema biletleri, havalimanı transferi gibi şehir hayatına dair her şeyi tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan yönetebilirsiniz. Vizyoner projelere yatırım yaparak, karınızı hızla yükseltirsiniz.
Akıllı bina projesine yatırım yapmak için doğru zaman
Ekonomide yılın farklı zamanları ve artan rekabet koşulları, gayrimenkul projelerinde yatırımcılara oldukça karlı fırsatlar sunabiliyor. Bu nedenle gayrimenkul konusunda deneyimli yatırımcılar, yeni kampanyalar ve kolaylıklar için piyasayı her an takipte olmanızı öneriyor. Bu sayede yeni ve ileri görüşlü bir emlak projesine yatırım yapabilir, yüksek kira garantisi sayesinde daha karlı bir getiri fırsatı yakalayabilirsiniz.
Kira garantisi fırsatını kaçırmayın
Emlak piyasasının tecrübeli yatırımcıları, garantili kira getirisi vaat eden projelerin avantajlarına dikkat çekiyorlar. Garantili kira getirisi sunan projelerde elbette bu getiriyi sağlama garantisi verdiğini söyleyen proje sahipleri de iyi araştırılmalı, arkasında güvenilir firmalar olduğundan emin olunmalı.
KENDİNİZE HEDİYE EDİN
Otel konforunu akıllı bina teknolojisiyle birleştiren ALTOWER, rezidans yaşamını yeniden tanımlıyor. Bu yeni rezidans yaşam tarzını deneyimlemek ve 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olan 36 ay 3.500 tl kira garantisinden yararlanabilmek için ALTOWER’dan 75.5 metrekare büyüklüğünde bir 1+1 daire satın almak yeterli.
SİZİN İÇİN TEKLİFİMİZ
Akıllı yatırımcılar, ellerindeki birikimi en alt düzeyde yatırıma aktararak nakit akışlarını kontrol etmenin önemini iyi biliyorlar. Bir akıllı bina projesine yatırım yaparken de bu önemli kuralı göz önünde bulundurmalısınız.
Örneğin, 5 yıllık ödeme planında peşinatınızı döviz veya altın değerinde koruyoruz. Elinizde ki ana paranızın getirisi ve size taahhüt edilen kira garantisiyle taksitlerinizi öderken, ödemeler sonunda ana paranız aynı kalıp İstanbul merkezinde yüksek kira getirisi sağlayan bir gayrimenkul yatırımınız olabilir. Böylece ana paranızı korurken, yatırımlarınız değer kazanır.
Böyle bir yatırım teklifinden daha detaylı bilgi almak isterseniz; www.altower.com.tr