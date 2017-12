Bağdat Caddesi’nde yaşamanın insana kattığı 5 pozitif etki…

Sadece Anadolu Yakası’nın değil, belki de şehrin en ünlü caddesinden bahsediyoruz… Her zaman elit, her zaman görkemli ve her zaman ışıl ışıl… Peki nedir bu caddeyi bu kadar değerli ve özel kılan? Neden pek çok İstanbullunun hayalini süsler, bu caddede bir ev sahibi olmak? Bağdat Caddesi’nin kendine has ışıltılı dünyasını ve burada yaşayanlara kattığı pozitik etkiyi sizin için mercek altına aldık.