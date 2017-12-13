Bağdat Caddesi’nde yaşamanın insana kattığı 5 pozitif etki…KAYDIR
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Sadece Anadolu Yakası’nın değil, belki de şehrin en ünlü caddesinden bahsediyoruz… Her zaman elit, her zaman görkemli ve her zaman ışıl ışıl… Peki nedir bu caddeyi bu kadar değerli ve özel kılan? Neden pek çok İstanbullunun hayalini süsler, bu caddede bir ev sahibi olmak? Bağdat Caddesi’nin kendine has ışıltılı dünyasını ve burada yaşayanlara kattığı pozitik etkiyi sizin için mercek altına aldık.
Gün batımının tadını evlerinde çıkartırlar…
İstanbul’da gün batımını en iyi yakalayabileceğiniz yerlerin sayısı sınırlıdır… Bu ana en güzel şekilde şahit olabilmek için kilometrelerce yol kat etmeniz gerekebilir. Ancak Cadde’nin sakinleri şanslıdır bu konuda… Çünkü, gün yerini geceye teslim ederken, Adalar’ın ışıkları bir bir yanmaya başlar, gençlerin tatlı enerjisi sahile yayılır. Cadde sakinleri, geniş bir ufukta, güneşin göğü her renge boyadığına şahit olurlar. Üstelik bu göz alıcı manzarayı evlerinin balkonundan seyre dalacak kadar ayrıcalıklıdırlar…
Mutlu olmak için çok nedenleri vardır…
Çünkü evleri o kadar merkezi bir noktadadır ki; gün içinde çevrede küçük bir yürüyüş yapmak vazgeçilmez bir ritüeldir onlar için… Bazen, tıpkı çocukluktaki gibi bilmedikleri sokaklara girip küçük keşifler yaparlar. Kimi zamansa yol onları denizin kıyısına kadar getirir. Kendilerini bir anda yüzlerinde hoş bir tebessümle martıları seyrederken bulurlar… Cadde insanının enerjisi hiç bitmez. Sahilde başlayan spor, evin fitness kulübünde devam eder ve yeni birgüne şimdiden hazırdır artık… Spor, hayatlarının vazgeçilmez bir parçasıdır.
Unutulan komşuluk ilişkileri burada hep canlıdır…
‘Caddeli’ olmak, Caddede yaşamak farklı bir yaşam kültürüdür. Çünkü, şehrin tam ortası da olsa, bir rezidansta da yaşasanız, cadde çe çevresinde komşuluk kültürü önemlidir. Sadece sahilde, caddede veya mahallelerde değil, evinizin havuzunda, fitness salonunda, bahçesinde de bu kültür sürekli canlı tutulur. Çocuk yaştan itibaren bir sosyalleşme başlar. Aileler güven içerisinde buna izin verir. Çay sohbetleri, akşam yemekleri, yürüyüşler, aktiviteler eksik olmaz Cadde hayatında… Dilediğiniz zaman kapısını çalacağınız mutlaka birileri olur çevrenizde…
Trafiği, ulaşımı dert olarak görmezler…
Çünkü Bağdat Caddesi'nde yaşayanlar, çoğu zaman arabasını garajdan çıkarmaya bile gerek duymaz. Deniz otobüsüne, metroya, dolmuşa ve hatta vapura bile birkaç adım mesafede yaşarlar. Bu ulaşım rahatlığı onları diledikleri anda İstanbul’un her köşesine taşır. Ayrıca Boğaz havası almaya, bu ferahlığı yaşamaya alışkındır Cadde insanı… Trafik sıkışıklığına, şehrin ulaşım karmaşasına çok gelemez…
Eğlencenin, sosyalleşmenin, alışverişin bir sınırı yoktur…
Çünkü Suadiye ve Caddebostan sahili ve büyüleyici Adalar manzarasıyla şehrin en görkemli merkezlerinden biri olan Bağdat Caddesi, aynı zamanda alışverişin ve eğlencenin de kalbidir. Sinemalar, tiyatrolar, birbirinden ünlü kafe ve restoranlar, seçkin mağazalar gibi pek çok alternatif Cadde’nin, özellikle de Suadiye’nin çevresinde konumlanmıştır. Cadde’de yaşayanlar bir yandan bu geniş imkanlara sahipken diğer yandan doğanın içinde bisiklet sürmenin, çocuklarıyla beraber paten veya kaykayla kaymanın, uçurtma uçurmanın tadını çıkarırlar… Hem şehrin hem de doğanın sunduğu sayısız imkanı bir arada yaşarlar.
SİZİ BAĞDAT CADDESİ'NİN EN ÖZEL PROJESİ İLE TANIŞTIRALIM: DEKON SUADİYE AMEDİST
Suadiye'deki 5.500 m2 alan üzerinde hayata geçen ve yaşamın başladığı Dekon Suadiye Ametist, 3 bloktaki, 90 m2 ile 233 m2 aralığında toplam 152 daireden oluşuyor.
2+1, 3+1 daireler ile 3+1 ve 4+2 teraslı, muhteşem deniz manzaralı dubleks daireler, her ihtiyaca uygun seçenekler sunuyor. Dekon Suadiye Ametist, bulunduğu lokasyondaki diğer yerleşim alanlarından farklı olarak açık yüzme havuzu, sauna, zen bahçesi, fitness salonu, çocuk oyun alanları, çok amaçlı açık spor alanları, kafe, 2 katlı kapalı otopark gibi birçok sosyal alana da sahip.
Gelecek bugünden başlasın, her gününüz değer kazansın istiyorsanız sizi de Dekon Suadiye Ametist'e bekleriz...