Babalarımızın hayatımızdaki 5 rolü

Kimi zaman bizim için ansiklopedi oldular her sorduğumuzu cevapladılar, kimi zaman süper kahraman olup bizi uçurdular, ertesi gün evcilik oyununda misafirimiz oldular. Bisiklete binmeyi öğrenirken sihirbaz gibi fark ettirmeden arkadan tuttular, canımız sıkkınken dert ortağımız olarak masaya oturdular, bilek güreşinde hep bilerek mağlup oldular… Kardeş oldular, arkadaş oldular, ağabey oldular; Kardeş oldular, arkadaş oldular, ağabey oldular; saymakla bitmez, babalarımız hayatlarına birçok rol sığdırdılar…
Gereksiz bilgiler ansiklopedisi
Sadece derslerde değil, “neden otellerde döner kapı var?” gibi saçma sorularınızın cevapları da hep vardı babamızda…
Kimi zaman akıl hocası
Zorluklar karşısında pes etmemeyi, mücadeleyi hep sürdürmeyi de babamızdan gördük. Her konuda fikrini alıp büyük sandığımız sorunların bile üstesinden geldik babamızla.
Bazen en iyi dost, bazen oyun arkadaşı
Canımız acıdığında yanına koştuğumuz gerçek bir arkadaş, bazen de en önemli misafirimiz oldu evcilik oyunumuza.
En sabırlı öğretmen
Küçükken bisiklete binmeyi, büyüyünce araba kullanmayı, ayakkabı bağlamayı, tıraş olmayı, uçurtma yapmayı babamız öğretti sabırla.
Hayat bilgisi profesörü
Yine en iyi babamızdan öğrenmedik mi; sevgiyi göstermenin tek yolunun sarılmak olmadığını, anlatmaya yettiğini bir bakışın da...