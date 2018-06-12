Babalarımızın hayatımızdaki 5 rolü

Kimi zaman bizim için ansiklopedi oldular her sorduğumuzu cevapladılar, kimi zaman süper kahraman olup bizi uçurdular, ertesi gün evcilik oyununda misafirimiz oldular. Bisiklete binmeyi öğrenirken sihirbaz gibi fark ettirmeden arkadan tuttular, canımız sıkkınken dert ortağımız olarak masaya oturdular, bilek güreşinde hep bilerek mağlup oldular… Kardeş oldular, arkadaş oldular, ağabey oldular; Kardeş oldular, arkadaş oldular, ağabey oldular; saymakla bitmez, babalarımız hayatlarına birçok rol sığdırdılar…