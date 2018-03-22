'Avantgarde' kimdir; neye denir?

‘Avangart’ denince akla gelen ilk isim belki de o: Picasso… Bu tablo ise, 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ‘Avignon’lu Kızlar’… En yakın sanatçı dostlarının bile şüpheyle yaklaştığı bu eser, doğaya bakış açısı ve yapılış mantığıyla kuşkusuz yüzyılın en sıra dışı yapıtlarından biri olarak tarihteki yerini aldı.