Bal, arıların çiçeklerden topladığı nektarı, kendi vücutlarından salgıladıkları bir takım enzimlerle işlemeleri ve petek gözlerine depolamaları sonucu oluşan dayanıklı, yoğun ve besin değeri yüksek bir gıda maddesidir.

Ana besin öğesi olan karbonhidratların yanı sıra, çok sayıda diğer yararlı bileşenleri –organik asitler, proteinler, aminoasitler, mineraller, fenolik bileşikler, vitaminler ve aroma bileşenleri– içerir.

Propolis, arılar tarafından bitkilerin yaprak, dal ve tomurcuklarından toplanır. Yağ asitleri, uçucu yağlar, fenolik bileşikler, polen, vitamin ve minerallerden oluşan zengin içeriğiyle vücut için son derece yararlıdır.

Kırmızı ginseng, ginsenosit adı verilen triterpenik saponositler, panaxosidesitler, panaxatnol ile D grubu vitaminler taşır.

Guarana, adenin, kafein, guanin, hipoksantin, teofilin, teobromin, laksantin gibi farklı alkaloidler içerir. Antioksidan özelliğe sahiptir.