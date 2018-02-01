Apiterapinin bütün nimetlerinden faydalanabileceğiniz 3 mucize karışım!KAYDIR
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Apitera kelimesinin kökeni ‘bal arısı’ (apis mellifera) ve tedavi/terapi (therapia)’dan geliyor. Eskiler bilir; bütün iyileşme formüllerinin baş tacıdır bal. İşte Apiterapi de tam olarak balın ve arıların iyileştirici gücünden yararlanabilmek anlamına geliyor. Peki nedir bu Apiterapi? Hangi karışımlar ne işe yarıyor; hayat kalitesini nasıl artırıyor? Üç mucize karışımla Apiterapi hakkında bilmeniz gereken her şey burada!
Apiterapi bal, arı poleni, arı sütü, propolis, bal mumu, arı zehri gibi arı ve kovan ürünlerinin (apikulturel ürünler), sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Şimdi size Apiterapinin bütün nimetlerinden faydalanabileceğiniz üç karışımdan bahsedeceğiz!
Vücut direncinizi artıran karışım
ApiteraZen
Vücudumuzun direncinin düşmesinin pek çok sebebi olabilir. Akla gelen ilk sebepler ise stres, uykusuzluk, mevsim değişikliği gibi etkenler… Hastalığın henüzvücuda girmeden engellenmesi için vücut direncimizin yüksek olması şart. İşte ApiteraZen, içeriğindeki zencefil, tarçın, karanfil, karabiber, limon ve propolis ile bağışıklık sisteminizi desteklemeye yardımcı oluyor.
İçinde ne var:
Sizi ayağa kaldıracak karışım:
ApiteraUp
Bütün çalışanların ve öğrencilerin en büyük sınavı yorgunlukla. İşten eve, evden işe koştururken, ailemize vakit ayırmaya çalışırken, sınavlara hazırlanırken ihtiyacımız olan ilk şey zinde kalabilmek. ApiteraUp, içeriğindeki kırmızı ginseng, guarana, zencefil, bal ve arıların mucizevi salgısı propolis ile gün içinde yetişmeniz gereken işleri yaparken zinde kalmanıza yardımcı oluyor.
İçinde ne var:
BAL
Hafıza güçlendiren karışım:
ApiteraMind
Tanıştığınız insanların isimlerini unuttuğunuz oluyor mu hiç? Veya bir anlığına bankamatik giriş kodunuzu ya da sosyal medya hesabınızın şifresini? Bu karışım, hafıza sorununuz varsa size çok iyi gelebilir. ApiteraMind, İçeriğindeki ginkgo, zerdeçal, biberiye, yaban mersini, bal ve arıların mucizevi salgısı propolis ile hafızanızı desteklemenize yardımcı olur.
İçinde ne var:
BAL
Hangisi, ne işe yarıyor?
Bal, arıların çiçeklerden topladığı nektarı, kendi vücutlarından salgıladıkları bir takım enzimlerle işlemeleri ve petek gözlerine depolamaları sonucu oluşan dayanıklı, yoğun ve besin değeri yüksek bir gıda maddesidir.
Propolis, arılar tarafından bitkilerin yaprak, dal ve tomurcuklarından toplanır. Yağ asitleri, uçucu yağlar, fenolik bileşikler, polen, vitamin ve minerallerden oluşan zengin içeriğiyle vücut için son derece yararlıdır.
Kırmızı ginseng, ginsenosit adı verilen triterpenik saponositler, panaxosidesitler, panaxatnol ile D grubu vitaminler taşır.
Guarana, adenin, kafein, guanin, hipoksantin, teofilin, teobromin, laksantin gibi farklı alkaloidler içerir. Antioksidan özelliğe sahiptir.
Zencefil, etkisini yapısındaki aromatik bileşiklerden alır. B ve C grubu vitaminler, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, manganez gibi elementler ve lif içermektedir.
Tarçın, kokusu kuvvetli, kesin ve uzun süreli; tadı tatlımsı ve yakıcıdır. Kalsiyum, magnezyum, demir ve lif içerir.
Karanfil, manganez, Omega-3 yağ asidi, K vitamini, diyet lif, magnezyum ve kalsiyum içerir.
Karabiber, içerdiği uçucu yağlar nedeniyle antimikrobiyal etkiye sahiptir. Limon, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum mineralleri içerir.
Ginkgo biloba, tıbbi anlamda yararlı olarak bilinen antioksidan özellik gösteren terpenoidler ve flavonoidler içermektedir.
Yabanmersini, kırmızı-mor renkli etli meyveleriyle organik asitler, antioksidanlar ve çeşitli vitaminler içermektedir.
Zerdeçal, içeriğindeki fenolik maddelerle hücreler üzerindeki oksidadif hasarın önlenmesine, vücudun bakteri ve virüslere karşı korunmasına yardımcı olur.
Biberiye, hücreler üzerindeki oksidadif hasarın önlenmesine, vücudun bakteri ve virüslere karşı korunmasına yardımcı olur. Sinir hücreleri üzerinde pozitif etki sağladığı için halk arasında “Hatırlatan Bitki” olarak da bilinmektedir.
Şimdi bu mucize üç karışım Balparmak mucizesiyle en doğal ve doğru oranlarıyla hayatınızı iyileştirmek ve kolaylaştırmak için sizi bekliyor! Hemen burayı tıklayın, ApiteraZen, ApiteraUp ve ApiteraMind’la tanışın!