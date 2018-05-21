Anadolu Yakası’nın incisi Yakacık’ta yaşamak için 4 sebep!

1- Kalamış’tan Tuzla’ya uzanan sahil yolunun en güzel noktası

Kalamış’tan Tuzla’ya kesintisiz uzanan bisiklet yolunun, dünyadaki en uzun ikinci şehir parkuru olduğunu biliyor muydunuz? Adalar’a paralel uzanan bu sahilin yakınında yaşayanlar, aslında bambaşka bir İstanbul’u deneyimliyorlar. Yakacık’ın da burada çok özel bir konumu var. Hem Kartal’a, hem Maltepe ve Bostancı’ya yakın; üstelik Caddebostan sahili kadar kalabalık da değil. Yakacık’ta yaşayanların çoğu en az üç kuşaktan da İstanbullu.