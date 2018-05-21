Anadolu Yakası’nın incisi Yakacık’ta yaşamak için 4 sebep!KAYDIR
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İstanbul’da yepyeni ve huzurlu bir hayat kurmak isteyenler, yavaş yavaş Anadolu Yakası’na göç ediyor. Hem ulaşım imkanları, hem sosyal koşulları, hem de güvenli ortamıyla özellikle Anadolu Yakası sahil bölgesi her geçen gün değerini artırıyor. Elbette, bu bölgenin de parlayan yıldız mahalleleri var. Onlardan biri de Yakacık. İşte Yakacık’ı İstanbul’daki diğer mahallelerden ayıran eşsiz özellikleri…
1- Kalamış’tan Tuzla’ya uzanan sahil yolunun en güzel noktası
Kalamış’tan Tuzla’ya kesintisiz uzanan bisiklet yolunun, dünyadaki en uzun ikinci şehir parkuru olduğunu biliyor muydunuz? Adalar’a paralel uzanan bu sahilin yakınında yaşayanlar, aslında bambaşka bir İstanbul’u deneyimliyorlar. Yakacık’ın da burada çok özel bir konumu var. Hem Kartal’a, hem Maltepe ve Bostancı’ya yakın; üstelik Caddebostan sahili kadar kalabalık da değil. Yakacık’ta yaşayanların çoğu en az üç kuşaktan da İstanbullu.
2- Adalar manzarasının en güzel izleneceği yer
Sahil boyu, Adalar’ı izlemek her yerden güzel ama Yakacık’tan bir başka… Çünkü Büyükada’nın anakaraya en yakın olduğu nokta burası. Dolayısıyla buradan izlediğiniz manzara Boğaz manzarası hissi yaratıyor. Güneş, yazın Büyükada’yla Heybeli’nin tam ortasından batarken akşam üstü kahvenizi yudumlamak için mükemmel bir nokta!
3- Şehrin tam ortasında, ulaşım ağlarının kalbinde
Kartal Yakacık, önemli merkezlere yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Metrodan deniz ulaşımına kadar bütün toplu taşıma seçeneklerini etrafında toplayan bu bölge, aynı zamanda üniversitelere, hastanelere ve alışveriş merkezlerine de birkaç dakika uzaklıkta. Aynı zamanda Aydos ormanlarına da komşu…
4- İstanbul’da çocuk büyütmek için en ideal mahallelerden biri
İstanbul’da bir gelecek kurmak için tamamlanması gereken ilk madde aslında bu: Çocuğumu güvenle, nerede yetiştirebilirim? Yakacık, nezih mahalle sakinleri ve güvenli sokaklarıyla, İstanbul’da çocuk yetiştirmek için en ideal noktalardan biri. Ayrıca “Çocuğum bütün gününü trafikte geçirmesin” endişesindeki aileler için de, önemli okullara yakın konumuyla gözden kaçırılmayacak bir seçeneğe dönüşüyor.
İstanbul’da huzur dolu bir yaşama dair aradığınız her şey Yakapark’ta!
Y. Gülhan İnşaat tarafından Kartal’da hayata geçirilen Yakapark projesinde ön talep dönemi başladı. 166 konuttan oluşan projenin 2019 Ekim ayında teslim edilmesi planlanıyor.
- Yüzde 80 oranında açık ve yeşil alan…
- Yüzme havuzlarından, tenis, basketbol, voleybol sahalarına; botanik bahçelerinden seyir terasına; mobil oyun odalarından barbekü alanlarına kadar bir ailenin ihtiyacı olan bütün sosyal donatılara sahip…
- Hem az enerji tüketimi hem de düşük aidatlar gri su sistemi gibi çevreci inovasyonlar…
Yakapark’ta yepyeni bir hayat kurmak için sebep çok…