Ailesine yatırım yapmak isteyenler için ideal bir konut yaşamının 5 şifresi!KAYDIR
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Aileye yatırım yapmak demek, şehrin karmaşasından, günlük hayatın koşuşturmacasından yorulmuş, her biri bir tarafa dağılmış aile üyelerini tekrar bir araya toplayacak ortak bir yaşam alanına sahip olmaktır. Yaşadığınız ev, sizi bir arada tutan, aile ilişkilerini güçlendiren en önemli unsurdur. Peki, ailenin her üyesini mutlu edecek, böyle bir ‘aile projesi’nin olmazsa olmazları nelerdir?
Şehrin merkezinde yaşamak
Aile üyelerinin birbirleri ile daha fazla zaman geçirmesinin önündeki en büyük engel maalesef o zamanı trafikte harcamaları… Şehrin merkezinden uzaklaştıkça trafikte harcamak zorunda kaldığınız zaman da o denli artıyor. Şehrin kalbinde, tüm ulaşım olanaklarına yakın bir mesafede olmak, işinize, okulunuza rahat bir şekilde gidip gelebilmek, ve size kalan zamanı ailenizle geçirmek, ideal bir konut yaşamına giden yolda atılması gereken ilk adım.
Ebeveyn ve çocuklar için ayrı yaşam alanları
Yaşadığınız ev, işten veya okuldan geldiğinizde sadece yorgunluk atabildiğiniz bir yer olmaktan öte, çok daha büyük bir anlam ifade etmeli hayatınızda… Aile üyelerinin dilediklerinde ayrı ayrı dilediklerinde bir arada zaman geçirebilecekleri özel yaşam alanlarına ihtiyaçları var. İşte bu nedenle eviniz, tüm sosyal ihtiyaçları karşılayan ve aileyi bir araya getiren bu yaşam alanlarına sahip olmalı aynı zamanda…
Geniş sosyal olanaklar
Bir ailenin evden dışarı çıkmadan, sürekli uzaklara gitmek zorunda kalmadan kendi evinde, kendi yaşam alanında sosyalleşebilmesi gerçekten büyük bir ayrıcalık… Yaşadığınız evin sahip olduğu sosyal imkanlar ne kadar fazlaysa siz de o ölçüde ailenizle birlikte hem eğlenceli hem de kaliteli vakit geçirebilirsiniz. Daha da güzeli, spor salonu, havuz, oyun parkı ve benzeri aktiviteler için dışarıda yaptığınız tüm harcamalar cebinizde kalır ve aile bütçesine önemli bir katkıda bulunmuş olursunuz.
Yeşille iç içe huzurlu bir ortam
Her aile, şehrin kalbinden kopmadan doğa ve yeşille iç içe yaşayabileceği bir yaşam hayal eder. Sıkışık bir düzende, yeşilden yoksun kalan çocuklar, keşfetmekten, hayal kurmaktan, arkadaşlıktan uzak bir şekilde yaşamak zorunda kalıyor. Yemyeşil alanların ve çocuk parklarının olduğu yaşam alanları ise onlara, yeni arkadaşlar edinebilecekleri, güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri harika bir ortam sunuyor. Aynı şekilde ebeveynler de sürekli planlayıp erteledikleri sağlıklı bir yaşam ve spor için ihtiyaç duydukları fiziki ortama kavuşmuş oluyorlar…
Site içerisinde güvenli bir yaşam
Aile hayatını ön plana alan bir konut yaşamında güvenlik konusu son derece önemli bir kriterdir. Anne babalar, çocuklarının yanında olamasalar dahi onların güvenli bir şekilde kendi başlarına eğlenceli zaman geçirebildiklerinden emin olmak ister. Ayrıca bir metropolde yaşıyorsanız, gece başınızı yastığa koyduğunuzda kendinizin ve ailenizin güvende olduğunu bilmek, size iyi hissettirecektir.
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KAĞITHANE 7000
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GENYAP tarafından İstanbul Kağıthane merkezde inşa edilen KAĞITHANE 7000 geniş ve ferah dairelerin yanı sıra huzurlu ve güvenli ortamıyla eşsiz bir fırsat sunuyor. KAĞITHANE 7000’de kullanılan tüm malzemelerin niteliğinden, işçiliğine kadar her aşamasında kaliteden ödün vermeden son derece titiz bir çalışma yapılmıştır.
Salondan mutfağa, yatak odalarından banyoya kadar her m²’de 1. Sınıf malzeme ve işçilik hizmeti sağlanmıştır. Kağıthane’nin merkezinde konumlanan proje 8 blokta toplam 122 adet daireden oluşmaktadır. 102 m² ile 260 m² arasında değişkenlik gösteren 2+1, 3+1 normal daire tiplerinin dışında 3+1, 4+1 ve 5+1 olmak üzere dubleks daire tiplerine de yer verilmiştir.