Ailesine yatırım yapmak isteyenler için ideal bir konut yaşamının 5 şifresi!

GENYAP tarafından İstanbul Kağıthane merkezde inşa edilen KAĞITHANE 7000 geniş ve ferah dairelerin yanı sıra huzurlu ve güvenli ortamıyla eşsiz bir fırsat sunuyor. KAĞITHANE 7000’de kullanılan tüm malzemelerin niteliğinden, işçiliğine kadar her aşamasında kaliteden ödün vermeden son derece titiz bir çalışma yapılmıştır.

Salondan mutfağa, yatak odalarından banyoya kadar her m²’de 1. Sınıf malzeme ve işçilik hizmeti sağlanmıştır. Kağıthane’nin merkezinde konumlanan proje 8 blokta toplam 122 adet daireden oluşmaktadır. 102 m² ile 260 m² arasında değişkenlik gösteren 2+1, 3+1 normal daire tiplerinin dışında 3+1, 4+1 ve 5+1 olmak üzere dubleks daire tiplerine de yer verilmiştir.

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