A’dan Z’ye gömlek giyme sanatı

A’dan Z’ye gömlek giyme sanatıKAYDIR
Gardırobunuzun olmazsa olmazı gömlekleriniz, bu yazın modasına gerçekten uygun mu? Peki, ya vücut tipinize? Bu yazıda gömlek giyme sanatına dair bütün ipuçlarını bir araya getirdik: Hangi tarz gömlekleri, nerede ve nasıl kullanmalı; hangi renkleri göreceğiz; kimler nasıl gömlekler tercih etmeli? Babalar Günü yaklaşırken, gömlek hediyesi planlayanlar… Bu habere dikkat!
Hangi renkler ?
Yeşil, mavi ve beyaz şaşmayın!
Bu yaz yeşil, mavi ve beyaz renkler çok tercih edilen renkler… Eğer ne giyeceğiniz konusunda şüpheye düştüyseniz en güvenli seçenek beyazdır. Pastel renkler ise bu yaz, size sade ve rahat bir görünüm sağlayabilir. Fakat siyah ve gri gibi fazla koyu renk gömleklerden vazgeçemiyorsanız da, minimalist desenlerle tercihinizi renklendirmeye çalışın.
Hangi tarzlar hangi vücut tiplerine uygun?
Fazla kilolara çözüm: Az desen, az çizgi
Unutmayın ki alışveriş yaparken gömlek içinde kollarınızı yukarı rahatça kaldıramıyorsanız büyük ihtimalle size küçük gelmiştir. Hepimiz fazla kilolarımız dikkat çekmesin isteriz; işte burada yardımımıza daha az desenli ve çizgili ‘regular fit’ gömlekler koşuyor. İnce ve fit vücutlar için bol gömlekler en yanlış tercih olacaktır. Peki, yakalar nasıl olmalı? Yüz yapısı geniş ve uzun boylu erkeklere büyük yakalar yakışıyor ama eğer bu özellikler sizde yoksa; küçük yakalara yönelmekte fayda var.
Nasıl kombin yapmalı?
Beyaz gömlekle krem pantolonun eşsiz uyumu
Smart-casual bir görünüm için mavi veya beyaz gömleklerle krem rengi pantolonlar şahane ikililer... Rahat ve spor bir stil için kotlarınızla spor ve keten gömlekleri kombinleyebilirsiniz. Tavsiyemiz, açık mavi kotlarla birlikte yeşil veya pembe keten gömlekleri tercih etmeniz… İlk aradığı şey, uyum ve hafiflik olanlar, ketenleri ketenlerle kombinleyebilir.
Nerede giymeli?
Rahat yaz günlerine hafif tonlar
Bir iş toplantısına ya da konferansa giderken daha şık ve sade gömlekler tercih edilmeli. Takım elbisenin altına beyaz ve mavi renk oldukça yakışıyor. Rahat bir yaz gününde ise açık renklerde hafif kumaşa sahip modelleri tercih edebilirsiniz. Sinemaya, yemeğe veya bir partiye giderken pastel tonları görmezden gelmeyin
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