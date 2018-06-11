A’dan Z’ye gömlek giyme sanatı

Hangi tarzlar hangi vücut tiplerine uygun?

Fazla kilolara çözüm: Az desen, az çizgi

Unutmayın ki alışveriş yaparken gömlek içinde kollarınızı yukarı rahatça kaldıramıyorsanız büyük ihtimalle size küçük gelmiştir. Hepimiz fazla kilolarımız dikkat çekmesin isteriz; işte burada yardımımıza daha az desenli ve çizgili ‘regular fit’ gömlekler koşuyor. İnce ve fit vücutlar için bol gömlekler en yanlış tercih olacaktır. Peki, yakalar nasıl olmalı? Yüz yapısı geniş ve uzun boylu erkeklere büyük yakalar yakışıyor ama eğer bu özellikler sizde yoksa; küçük yakalara yönelmekte fayda var.