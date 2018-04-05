Açık havada deneyimleyerek öğrenmek neden yaygınlaşıyor?

Çocuklar her hareketleri için izin istemiyor

İskoçya’da tamamen dışarıda eğitime geçen Lauriston Castle adlı kreşte çocuklar, doğada yine gözetim altındalar ama kendilerini çok daha özgür hissediyorlar. Kreşin müdürü Amanda Patrick, açık havada zaman geçirmenin çocukların karar verme mekanizmalarını anında etki ettiğini söylüyor: “Çocuklar doğada çok daha yaratıcı, çok daha çözümcü oluyor. Erken dönem eğitim aslında tam da böyle olmalı: çocuk odaklı ve çocuğu özgür bırakan…”