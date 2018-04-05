Açık havada deneyimleyerek öğrenmek neden yaygınlaşıyor?KAYDIR
katkılarıyla
Çocukların dışarıda ve içeride geçirdiği zamanın arasında bir denge sağlanması gerektiği artık tüm dünyada kabul görüyor. Hatta sınıf dersleri ile açık havada deneyimleyerek öğrenmenin birbirini tamamladığı fikrinden yola çıkan bazı okullar, haftanın belli günlerini tamamen ‘açık hava eğitimi’ne ayırmış durumda… Peki açık havada yapılan faaliyetler çocuklarda nasıl değişiklikler yaratıyor? Dünyadan örneklerle bu yeni akımı anlamaya çalıştık.
Çocuklar her hareketleri için izin istemiyor
İskoçya’da tamamen dışarıda eğitime geçen Lauriston Castle adlı kreşte çocuklar, doğada yine gözetim altındalar ama kendilerini çok daha özgür hissediyorlar. Kreşin müdürü Amanda Patrick, açık havada zaman geçirmenin çocukların karar verme mekanizmalarını anında etki ettiğini söylüyor: “Çocuklar doğada çok daha yaratıcı, çok daha çözümcü oluyor. Erken dönem eğitim aslında tam da böyle olmalı: çocuk odaklı ve çocuğu özgür bırakan…”
Sokaktaki çocuk daha az hastalanıyor
ABD’nin Portland şehrinin yakınlarında kurulan, Camp Tadmor’da ise çocuklar, kar yağdığında bile mutlaka birkaç saatini dışarıda geçiriyorlar. Eğitim koordinatörü Angela Clegg, daha çok doğada ve sokakta olan çocukların bağışıklık sisteminin güçlendiğini ve onları steril ortamlara mahkum ettikçe hastalanma ihtimallerinin çoğaldığını vurguluyor.
Obezite riski giderek düşüyor
ABD, Culver City’deki South Ridge Okulu’nda gözlemlenen ise neredeyse her çocuğun 15 gün içinde bir spor dalıyla ilgilenmeye başlaması: Basketbol, kayak veya koşu… İki çocuğunu da buraya gönderen velilerden Monique Ray, çocuklarının doğada kaldıkça kendi kendilerine kayak sporuna yöneldiğini, daha sağlıklı beslenmeye başladıklarını söylüyor. Dışarıda geçirilen zaman arttıkça çağımızın en büyük vebası obezite riski de azalıyor.
Çocuklar ‘gerçek iletişim’i öğreniyor
Finlandiya da çocukların açık havada zaman geçirmesine yönelik uygulamaların olduğu bir başka ülke. ‘Orman Okulları’ olarak adlandırılan okullarda çocuklar neredeyse günün yüzde 90’ında dışarıda geçiriyor. Bunun çocuğa en büyük katkısı ise ‘gerçek iletişim’i öğrenmesi… Hem doğayla hem yaşıtlarıyla! Çocukların açık havada sosyalleştikçe özgüvenleri artıyor, liderlik yetenekleri gelişiyor ve ‘kendini yalnız hissetme’ psikolojisinden koşar adım uzaklaşıyor. Açık havada geçirilen zaman çocuklara başka oyun türlerinin sağlayamayacağı öğrenme ve gelişim fırsatları sunuyor.
17 Mayıs’ta Türkiye’de
sınıflar dışarıya çıkıyor!
2012 yılında İngiltere’de doğan ve 2016’da küresel bir harekete dönüşerek 2,5 milyondan fazla çocuğun hayatına dokunan “Okul Dışarıda Günü”, 17 Mayıs Perşembe günü Aktif Yaşam Derneği’nin desteğiyle Türkiye’de!
Çocukların içeride ve dışarıda geçirdikleri zamanı dengelemenin önemine dikkat çekmeyi amaçlayan Aktif Yaşam Derneği, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “Okul Dışarıda Günü”ne destek veren OMO ile bütün velileri ve öğretmenleri 17 Mayıs Okul Dışarıda Günü’nde harekete geçmeye çağırıyor.