5 soruda doğru üniversite seçiminin ABC’si

5- Üniversiteniz hem genç olup, hem de güven verebiliyor mu?

Her geçen gün yeni bir üniversite açılıyor. Genç üniversitede okumak oldukça önemli ama bir yandan da üniversitenin ilk mezunlarının iş hayatında edindikleri pozisyonları değerlendirebiliyor olmak da gerekiyor. Bu sebeple seçeceğiniz üniversitenin sektörde en az 10 yılını tamamlamış olmasına dikkat edin.