5 soruda doğru üniversite seçiminin ABC’si

5 soruda doğru üniversite seçiminin ABC’siKAYDIR
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Büyük sınava yaklaşık 1 ay var… Yavaş yavaş öğrencilerin üniversite seçimleri şekilleniyor; veliler kriterlerine göre çocuklarını yönlendirmeye başladı bile. Peki, bu sene sınav sonrası kayıt döneminde üniversite seçimi yaparken hangi detaylar atlanmamalı? İşte bu büyük seçimin en kritik belirleyicileri…
1- Kişiselleştirilmiş eğitim metotlarına önem veriliyor mu?
Öğrenciyi edilgen bir dinleyici olmaktan çıkarıp etkin bir katılımcı olmasını sağlayan Kişiselleştirilimiş Eğitim Yaklaşımı- Flipped Learning, her geçen gün dünyanın sayılı eğitim kurumlarında giderek yaygınlaşıyor. Dolayısıyla üniversite seçiminizi yaparken bu eğitim metodunun tercih edilip edilmediğini mutlaka araştırın.
2- Teknolojiyi odağına alan bir eğitim sistemi var mı?
Bilginin ve teknolojinin hızla arttığı, işlendiği ve tüketildiği dönemlerden geçerken hem akademik dünyanın gerekliliklerini hem de sektörün ihtiyaçlarını karşılayan disiplinler arası bir öğretim süreci kaçınılmaz bir gereklilik… İşte bu sebeple, öğrenciler kariyerlerini şekillendirirken modern ve teknolojik altyapı ile laboratuvar imkanları, önemli gereksinimler haline geliyor.
3- Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı çok mu?
Bir üniversitenin içindeki yabancı nüfus, o üniversitenin ‘uluslararası’ konumunun en önemli etkenlerinden birisidir. Ne kadar çok farklı kültürden ve milletten öğrenciyle bir araya gelirseniz, hem yurt içindeki çok uluslu firmalarda iş bulma şansınız artar; hem de yurt dışı kariyer seçenekleriniz için zemin hazırlamış olursunuz.
4- Üniversitenin lokasyonu kariyer gelişimi adına avantajlı mı?
Üniversitenin konumu iş hayatının kalbinin attığı noktalarda olmalı. Bu bölgelerdeki yerleşkeler ve sektörel iş birlikleri ile öğrenciler iş dünyasıyla entegre çalışma ve iş yaşantısını okurken deneyimleme şansı yakalıyorlar. Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde kariyerlerine erken başlamanın ve günümüzdeki rekabetçi ortamda bir adım öne geçmenin avantajlarını yaşıyorlar.
5- Üniversiteniz hem genç olup, hem de güven verebiliyor mu?
Her geçen gün yeni bir üniversite açılıyor. Genç üniversitede okumak oldukça önemli ama bir yandan da üniversitenin ilk mezunlarının iş hayatında edindikleri pozisyonları değerlendirebiliyor olmak da gerekiyor. Bu sebeple seçeceğiniz üniversitenin sektörde en az 10 yılını tamamlamış olmasına dikkat edin.
10 BİN ÖĞRENCİSİYLE ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 10 YAŞINI KUTLUYOR!
Çağının önünde hareket eden bir gençlik hayali ile yola çıkan Altınbaş Üniversitesi eğitim hayatına, 9 fakülte, 3 enstitü, 2 meslek yüksekokulu, 11 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 10 bin öğrencisi ile devam ediyor. Kişiselleştirilmiş eğitim metotları, teknolojiyi odağına alan eğitim sistemi, çok kültürlü yapısı, dinamik ve genç kadrosu, sektörlerin kalbinin attığı noktalarda konumlanmasıyla Altınbaş Üniversitesi, öğrencilere bambaşka bir gelecek hayali kurduruyor.