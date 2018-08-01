Lise eğitiminde yeni bir yaklaşım…
5 adımda ‘Proje Modelli Lise Eğitimi’ni keşfedin!KAYDIR
Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde artık okul müfredatları öğrencilere sadece bilgi değil, beceri de kazandırmaya yönelik geliştirilmekte... Liselerde uygulanan mevcut eğitim programlarının yanında, öğrencilere 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefleyen yeni modeller ön plana çıkıyor. Öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geleceğe hazırlayan ve lise eğitimine yeni bir soluk getiren ‘Proje Modelli Lise Eğitimi’ hakkında merak edilenleri sizin için bir araya getirdik.
Öğrencileri dünya vatandaşlığına hazırlıyor
Eğitim yalnızca bilginin aktarıldığı bir süreç değil... Öğrencinin entelektüel ve sosyal gelişimini de etkileyen, kişiliğini biçimlendiren önemli bir olgu. Merak eden, tartışan, sorgulayan, problem çözen, girişimci, sorumluluk alan, düşünme becerileri gelişmiş ve öz düzenleme yapabilen bireyler, yalnızca bilgi aktarmaya dayalı modellerle yetiştirilemez. Buradan hareketle, proje modelli lise eğitimi, t-MBA eğitimiyle birlikte öğrencilerin liderlik ve yönetim becerilerini geliştirerek onları dünya vatandaşlığına hazırlıyor.
İlgi, yetenek ve bilimsel projeler aynı potada birleştiriliyor
Proje modelli lise eğitimi ile öğrenciler, bilimsel süreç becerileri kazanacak, böylece doğayı ve olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebilecekler. Bu model sayesinde öğrenciler, araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okur yazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, işbirliği yapabilme becerileriyle donanmış olarak yetişiyor. Öğrenciler böylelikle dünyada, akranlarıyla yaşadıkları yüzyılın gereklerine uygun şekilde yer alacaklar . Söz konusu bu 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra bilgiye ulaşma, girişimcilik ve disiplinler arası işbirliği becerilerini de geliştirerek kendi yeteneklerini hayata geçirme şansına sahip olacaklar. Bu amaçla proje modelli eğitimde her bir öğrenci titizlikle değerlendiriliyor ve onların kişilik özellikleri ve yönelimleriyle öğrenme stillerini saptanıyor. Ayrıca, onların ilgi ve yeteneklerine uygun projeler tasarlamaları ve uygulamaları hedefleniyor. Böylece daha önce dünyada çok az uygulaması görünen merak, ilgi, yetenek ile bilimsel projelerin aynı potada birleştirilmesi sağlanarak öğrencilerin öğrenme motivasyonları artırılıyor.
Akademik başarıyı arttıran beceriler geliştiriliyor
Yapılan bilimsel araştırmalara göre proje tabanlı öğrenme, problem çözme, araştırma, inceleme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, interdisipliner düşünme, seçme, planlama, yürütme (öz düzenleme), yaparak yaşayarak öğrenme, bilgiye ulaşma, teknolojiyi kullanma, iletişim gibi akademik başarıyı arttıran beceriler kazandırmakta. Bunun yanı sıra işbirliği yapma, paylaşma, dayanışma, sorumluluk alma ve akran öğrenmesi gibi sosyal beceriler de proje tabanlı öğrenme modeliyle üst düzeyde gelişmekte.
Bilimsel çalışma disiplini kazanılıyor
Proje modelli eğitimde, öğrencilerin bilişsel, sosyal gelişimleri proje yöntemiyle desteklenerek onların bütünsel gelişiminin sağlanması hedeflenmekte. Bu amaçla, proje modelli eğitim uygulayan okul, öğrencilerine akademik kadro tarafından geliştirilen Kişilik Temelli Yönlendirme Testi (KTYT) uygulayarak proje modelli lise eğitiminin başlangıcında kişilik ve öğrenme özelliklerini saptıyor. Böylece öğrencilerin kendi özelliklerine uygun projeler seçmeleri ve yapmaları teşvik edilerek onların kendi potansiyellerinin ortaya çıkartılması sağlanıyor. KTYT ile öğrencilerin kendi merak ettikleri, ilgi duydukları alanda proje yapmaları sağlanarak onlara bilimsel çalışma disiplini kazandırılıyor. Böylece öğrenciler üniversite öğrenimlerine bilimsel süreç becerilerini kazanmış olarak avantajlı bir şekilde başlıyorlar.
Çevre ve topluma katkı sağlayan projeler üretiliyor
Proje modelli lise eğitiminde öğrenciler proje yönetimi konusunda yetkin öğretmenlerinin danışmanlığında fen bilimleri alanında proje yapabilecekleri gibi matematik, sosyal bilimler, sanat ve dil alanlarında da interdisipliner projeler yapabilmekte. Her öğrencinin mezun oluncaya kadar ders projelerinin yanı sıra ulusal veya uluslararası bir projeye katılması sağlanıyor. Bu projelerin yanı sıra her öğrencinin zorunlu olarak 50 saat sosyal sorumluluk projesi de yaparak çevresine ve topluma katkı sağlayarak mezun olması hedefleniyor.
Doğa Koleji ‘Proje modelli lise eğitim sistemi’ ile öğrenciler, doğayı ve olayları bilimsel açıdan değerlendirme yeteneği kazanırken akademik başarıda zirvedeki yerini alıyor.
Proje modelli eğitim sistemi ile Doğa Koleji öğrencileri geleceğin önemli bireyleri olarak yetişmeye devam ediyor. Eğitimi yalnızca bilginin aktarıldığı süreç olarak kabul etmeyen Doğa Koleji, eğitimde fark yaratan konseptleri ile öğrencilerini yetiştiriyor. Merak eden, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştiren Doğa Koleji, proje modelli lise eğitimi ile öğrencilerine bilimsel süreç becerileri kazandırarak onların olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmesine olanak sağlıyor.
Öğrenciler Pek Çok Alanda “Proje” Üretecek
Doğa Koleji proje modelli lise eğitiminde öğrenciler mezun olana kadar en az bir uluslararası projeye katılıyor ve sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlama şansı elde etmiş oluyor.
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