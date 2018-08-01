5 adımda ‘Proje Modelli Lise Eğitimi’ni keşfedin!

İlgi, yetenek ve bilimsel projeler aynı potada birleştiriliyor



Proje modelli lise eğitimi ile öğrenciler, bilimsel süreç becerileri kazanacak, böylece doğayı ve olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebilecekler. Bu model sayesinde öğrenciler, araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okur yazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, işbirliği yapabilme becerileriyle donanmış olarak yetişiyor. Öğrenciler böylelikle dünyada, akranlarıyla yaşadıkları yüzyılın gereklerine uygun şekilde yer alacaklar . Söz konusu bu 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra bilgiye ulaşma, girişimcilik ve disiplinler arası işbirliği becerilerini de geliştirerek kendi yeteneklerini hayata geçirme şansına sahip olacaklar. Bu amaçla proje modelli eğitimde her bir öğrenci titizlikle değerlendiriliyor ve onların kişilik özellikleri ve yönelimleriyle öğrenme stillerini saptanıyor. Ayrıca, onların ilgi ve yeteneklerine uygun projeler tasarlamaları ve uygulamaları hedefleniyor. Böylece daha önce dünyada çok az uygulaması görünen merak, ilgi, yetenek ile bilimsel projelerin aynı potada birleştirilmesi sağlanarak öğrencilerin öğrenme motivasyonları artırılıyor.