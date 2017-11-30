5 Adımda kendi işinizi kurun!
Herkesin aklının bir köşesinde kendi işini kurma, o işi büyütme, kendi kendinin patronu olma hayali vardır… Eğer gelişen sektörleri doğru okuyabilir, doğru zamanda doğru adımları atmayı başarabilirseniz bu hayaller beklediğinizden çok daha kısa bir sürede gerçeğe dönüşebilir. İşte kendi işini kurmak isteyenlere 5 kritik tavsiye!
Farklı Sektörler Keşfedin
İş yaşamınızda uzun süre bulunduğunuz sektörde ilerleyemeyeceğinizi düşünüyorsanız, diğer sektörleri tanımak için araştırma yapın. Bazen yenilikler yaşamınızı olduğundan daha farklı bir yere götürebilir. Yeni keşifler yaparak kendinizi bambaşka yerlere taşıyabilirsiniz.
Tavsiyeler İsteyin
Kendinize uygun bir iş alanı bulduğunuzda, etrafınızda bu işi yapan birileri olup olmadığını düşünün. Ya kendi tanıdığınız ya da yakın biriyle görüşme yapmayı deneyin. Hatta ilgilendiğiniz işi yapanı kahve içmeye davet edin. Ya da ofisini ziyarete gidin. Bu sayede, sorularınıza daha doğru yanıtlar bulma fırsatınız olacaktır.
İş Çevrenizi Genişletin
Yeni keşfettiğiniz iş alanı size yeni bir çevre kazandıracaktır. Bu çevre, şu anda sahip olduğunuz işle de uygun hale gelecektir. Çevreniz genişledikçe iş yapma potansiyeliniz de artacaktır.
Niş bir Pazar Yaratın
Seçtiğiniz iş alanı ticaret hayatınızı hayal ettiğiniz yere taşımada özellikli bir pazar yaratacaktır. Bu iş alanında satış rakamları yüksek hacimli ise pazar da buna göre şekillenecektir. Niş bir alanda olduğunuzda kazançlarınız da aynı seyirde olacaktır.
Franchise Olun
İşe sıfırdan başlamak zahmetli olabilir. Bu nedenle ulusal veya uluslar arası alanda franchise veren bir markaya katılabilirsiniz. Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerde hareketli iş alanları bulunuyor. İnşaat ve pazarlama ekonominin en dinamik alanı. Gayrimenkul pazarlamada gelişen markalardan birinin temsilciliğini açarak kendi işinizi kısa sürede kurabilirsiniz.
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