5 Adımda kendi işinizi kurun!

Tavsiyeler İsteyin

Kendinize uygun bir iş alanı bulduğunuzda, etrafınızda bu işi yapan birileri olup olmadığını düşünün. Ya kendi tanıdığınız ya da yakın biriyle görüşme yapmayı deneyin. Hatta ilgilendiğiniz işi yapanı kahve içmeye davet edin. Ya da ofisini ziyarete gidin. Bu sayede, sorularınıza daha doğru yanıtlar bulma fırsatınız olacaktır.