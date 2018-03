İstanbul’un en ayrıcalıklı yaşamını yakından keşfedin!

Elinin değdiği her şeyin en iyisi olduğunu hisset! Gündelik yaşantının akışında adımını attığın ve dokunduğun her köşede, dünyanın en ünlü mimarlarının estetik zevklerini titizlikle birleştirdiğini hissettiğin, İtalya, İngiltere, Almanya gibi dünyanın farklı yerlerinden seçilmiş malzemelerin usta bir işçilikle ince ince işlendiği, konforun ve şıklığın en kaliteli halinin kendini gösterdiği, her saniyesinde özel ve ayrıcalıklı olduğunu bildiğin bir hayatı yaşaman lazım. Sana sadece, çevrendeki her şeyin arkasında bu kadar özel ve titiz bir çalışma olduğunu bilmek ve bu ayrıcalığın tadını doya doya çıkarmak kalıyor…