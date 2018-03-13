İstanbul’un en ayrıcalıklı yaşamını yakından keşfedin!

Emaar Square Residence'larda; bulutların üzerindeki havuz keyfini, dünyaca ünlü markalarla dizayn edilmiş ve 3 metre tavan yüksekliğine sahip dairelerin ferahlığını, evinize bir asansörle bağlanan ve içerisinde Paris’ten New York’a uzanan lüks markaların bulunduğu Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezini ve eşsiz İstanbul manzarasının ihtişamını yaşaman lazım!

1+1’den 1+4’e kadar farklı rezidans ve penthouse seçenekleri Emaar Square Residence’larda yer alıyor.

Sosyal kulüp, açık ve kapalı havuzlar, çocuk kulübü, çocuk havuzu, fitness stüdyoları ve spor salonu, concierge hizmetleri ile ayrıcalıklı bir hayat Emaar Square Residence’larda yaşanıyor.

Siz de hayatınızı birbirinden özel hizmetlerle ve bambaşka ayrıcalıklarla yaşamak istiyorsanız Emaar Square Residence’ların oturuma hazır dairelerinde yeni hayatınıza başlayın!

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