İstanbul’un en ayrıcalıklı yaşamını yakından keşfedin!KAYDIR
Emaar Square Residences katkılarıyla...
‘İstanbul’da yaşamak’ ile ‘İstanbul’u yaşamak’ arasında çok önemli bir fark var! Bu farkı anlamak için doğal olarak bazı ayrıcalıklara sahip olmak gerekiyor. Bu şehrin eşsiz manzarasının hakkını verebilmenin, konforu ve şıklığı en özel haliyle hissedebilmenin, aynı alan içerisinde en iyi yemeklere, en iyi markalara ve dolu dolu bir sosyal hayata ulaşabilmenin yeni bir yolu var. İşte İstanbul’u tam kalbinde, ayrıcalıklarla donatılmış bir şekilde yaşamanın şifreleri…
İstanbul’u hayatının başkenti yap!
Kültür ve sanat denince ilk akla gelen pek çok sergi ve etkinliğe ev sahipliği yapan, modern zamanın nabzını tutan, Türk ve dünya mutfağının en zengin lezzetlerini bir arada bulabileceğin, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış İstanbul’u hayatının başkenti yapmak nasıl olurdu? Şehrin tarihi değerleri, en son trendleri kısacası hayatta olup biten her şeyi bambaşka ayrıcalıklarla yaşaman lazım. Bunu başarmanın yolu da evinin kapısının tüm bu ayrıcalıklara uzanacak kadar yakın olmasından geçiyor.
Şehrin merkezinde ama karmaşadan uzak yaşa!
Ayrıcalıklar şehri İstanbul’un tam merkezinde, şehrin kalabalığından dilediğin an kendini soyutlayıp, yalnızca kendini ve ruhunu dinleyebilmen hâlâ mümkün. Yüksek tavanlı geniş bir odada dinleniyor olmanın verdiği rahatlama hissini SPA masajıyla iki katına çıkarabileceğin, dünyaca ünlü markalara sadece bir asansörle ulaşıp alışveriş yapabileceğin bir hayatı yaşaman lazım. İstanbul’un tadını çıkarmak için şehrin dışına kaçmadan onun tüm renklerini tam da merkezinde yaşayabilmek sadece şehre değil, hayata bakışını da etkileyecek!
Manzaranın tadını bulutların üstünde yüzerek çıkar!
Yorucu geçen bir günün ardından biraz rahatlamak ya da sürekli kendini hissettiren bunaltıcı yaz sıcaklarının etkisinden kurtulmak istediğinde benzersiz bir havuz keyfi tam da ihtiyacın olan şey değil mi? Muhteşem deniz ve şehir manzarası eşliğinde dilediğince yüzme ayrıcalığını bir araya getiren panoramik yüzme havuzuyla her anın tadını çıkaracağın bir hayatı yaşaman lazım. Şehrin en güzel manzarasına karşı, adeta bulutların üzerinde yüzmenin keyfi, sadece yaşayarak tecrübe edilebilecek gerçek bir ayrıcalık…
Elinin değdiği her şeyin en iyisi olduğunu hisset!
Gündelik yaşantının akışında adımını attığın ve dokunduğun her köşede, dünyanın en ünlü mimarlarının estetik zevklerini titizlikle birleştirdiğini hissettiğin, İtalya, İngiltere, Almanya gibi dünyanın farklı yerlerinden seçilmiş malzemelerin usta bir işçilikle ince ince işlendiği, konforun ve şıklığın en kaliteli halinin kendini gösterdiği, her saniyesinde özel ve ayrıcalıklı olduğunu bildiğin bir hayatı yaşaman lazım. Sana sadece, çevrendeki her şeyin arkasında bu kadar özel ve titiz bir çalışma olduğunu bilmek ve bu ayrıcalığın tadını doya doya çıkarmak kalıyor…
Modanın merkezinde, dünyanın en iyi markalarına bir adım uzakta ol!
Modern şehrin karmaşası içinde ihtiyaç duyduğun her şeyi tek bir yerde bulmak kulağa zor gelse de bu mümkün! Modanın yeni merkezinde dünyaca ünlü markalara bir adımda ulaşıp, dünya mutfağının en seçkin lezzetlerinin birleştiği restoranlarda yemeğini yiyebileceğin, 4D sineması, su altı hayvanat bahçesi ve akvaryumuyla sınırsız eğlencenin tadını çıkarırken sosyalleşmek, dinlenmek ve sevdiklerinle vakit geçirmek için alternatiflerinin hiç tükenmeyeceği dolu dolu bir hayatı yaşaman lazım. Modanın ve hayatın kalbine bir adım uzakta olmak, tüm sosyal ihtiyaçlarını aynı yerde karşılayabilmek hayatı zenginleştiren muhteşem bir ayrıcalık…
EMAAR SQUARE REZİDANS'LARDA AYRICALIKLI YAŞAM BAŞLADI!
Emaar Square Residence'larda; bulutların üzerindeki havuz keyfini, dünyaca ünlü markalarla dizayn edilmiş ve 3 metre tavan yüksekliğine sahip dairelerin ferahlığını, evinize bir asansörle bağlanan ve içerisinde Paris’ten New York’a uzanan lüks markaların bulunduğu Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezini ve eşsiz İstanbul manzarasının ihtişamını yaşaman lazım!
1+1’den 1+4’e kadar farklı rezidans ve penthouse seçenekleri Emaar Square Residence’larda yer alıyor.
Sosyal kulüp, açık ve kapalı havuzlar, çocuk kulübü, çocuk havuzu, fitness stüdyoları ve spor salonu, concierge hizmetleri ile ayrıcalıklı bir hayat Emaar Square Residence’larda yaşanıyor.
Siz de hayatınızı birbirinden özel hizmetlerle ve bambaşka ayrıcalıklarla yaşamak istiyorsanız Emaar Square Residence’ların oturuma hazır dairelerinde yeni hayatınıza başlayın!