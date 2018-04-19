5 adımda çocuğunuz için İtalya’ya uzanan bir eğitimin kapılarını açın!

Değişen yaşam koşulları, iş dünyasının gelecekten beklentileri, eğitimde de yeni metotların ortaya çıkmasını, yeni bir eğitim felsefesinin gelişmesini zorunlu kılıyor. Her anne baba, çocuklarının geleceğini garanti altına almanın en etkili yolunun iyi bir akademik eğitimden geçtiğinin farkında. Bu farkındalık doğal olarak ilk önce okul seçimine yansıyor. Çünkü sadece sınav odaklı olmayan, kendi ayakları üzerinde durmayı başaran, meraklı, gelişime her daim açık, hayata karşı bir duruşu olan ve sorumluluk sahibi, dünya vatandaşı çocuklar yetiştirmek ancak seçtiğiniz okulun eğitim anlayışı ve sunduğu imkanlar ölçüsünde hayata geçebiliyor.

İşte bu noktada sizlere farklı bir eğitim anlayışından bahsedeceğiz. Anaokulunda başlayıp İtalya’nın en seçkin okullarına uzayan bir eğitim yolculuğunda çocuklarınızın yanında yer almak ister misiniz? Peki böyle bir eğitim anlayışı çocuklarınızın hayatına ne gibi ayrıcalıklar katıyor? İşte detaylar…