Yılbaşı akşamına sayılı günler kala, planlarınız da netleşmiştir. Peki ya, ne giyeceğiniz ve erkek yakınlarınıza ne alacağınız? Ev partisinden resmi bir davete, aile yemeğinden arkadaşlarla tamamen anlık gelişecek bir eğlenceye… Tercihiniz hangisinden yana olursa olsun, 2019 şıklığını daha ilk günden yakalamanızı ve arkadaşlarınızın da yakalamalarını sağlayacak stil ve hediye önerilerini sizin için listeledik…
Öncelikle hediye önerilerinden başlayalım… Bir erkeğe hediye almanın bir kadına hediye almaktan çok daha zor olduğu söylenir. Oysaki tarzını bildikten sonra seçim yapmak çok daha kolaylaşır. Resmi, yarı resmi ya da her durumda sportif… 2019’da her tarza uygun stiller moda olacak!
Hayatı her an şık ve rahat yaşayanlar
Takım elbise içinde kendiden emin görünümüyle dikkat çeken beyler, her zaman hayranlık uyandırır ve nasıl bu kadar “rahat ve cool” göründükleri merak edilir. Aslında onlar için formül çok basittir; rahat kumaşlar ve stil sahibi çizgiler… Eğer bu tarza sahip birine hediye almayı planlıyorsanız tercihinizi; desenli gömlek, ceket ya da kravatlardan yana kullanabilirsiniz.
Sportif ruhunu klasikle birleştirmeyi sevenler
Özellikle son birkaç yıldır ofis ortamında onları sıklıkla görmeye başladık; aslında tamamen sportif giyimi seven ama iş hayatının da gereğini yerine getirmeye çalışan beyler… Onlar için alınabilecek en iyi hediyeler ise; slim fit ceketler, şişme montlar veya kapüşonlu fermuarlı sweatshirtler olabilir.
Spor giyinirken bile şıklıktan vazgeçemeyenler
Son olarak; yarı resmi giyinmeyi seven beylerin aksine, spor giyimde bile şıklık arayan beylerden bahsedelim… Deri detaylı spor ayakkabılar, kamuflaj desenli pantolonlar ve çantalar; sportif tarz seven beyler için alınabileek en ideal hediyeler olabilir.
Gelelim yılbaşı akşamına… O akşam ve 2019’un devamında şıklığınızla ve cool görünümüzle dikkat çekmek için konseptinizi mekana göre belirlemenizi öneririz. Böylelikle her ortamda dikkat çeken olabilirsiniz. Gelelim yılbaşı akşamında planınıza uygun seçebileceğiniz stil önerilerine…
Resmi bir davette rahat ve cool olmak isteyenler
Ağırlıklı olarak tanımadığınız veya belli bir mesafeye sahip olduğunuz kişilerin ağırlıkta olacağı bir kutlamaya mı davetlisiniz. Ortam ne kadar resmi olursa olsun, o günün konseptinin “eğlenmek” üzerine kurgulandığını asla unutmayın ve seçeceğiniz kıyafette şıklığın yanı sıra rahatlığı da önemseyin.
Tercihini ailecek bir akşam yemeğinden yana kullananlar
Tüm aile bireylerinin bir arada olduğu, geçmiş yılın değerlendirildiği ve yeni yıla dair umutların paylaşıldığı bir yılbaşı yemeği de son derece keyifli olabilir. Böyle bir ortamda spor görünümün yanı sıra yarı klasik bir tarz ideal olabilir.
Arkadaşlarıyla ev partisi yapmayı planlayanlara
Arkadaş denildiğinde akla hemen samimiyet ve sınırsız eğlence gelir. Bir de söz konusu olan yılbaşı partisiyse ve evde düzenlenecekse tamamen rahatlık ön planda olmalıdır. Böyle bir plan için tercihiniz bir kot ve yarı klasik görünümlü bir sweatshirt olabilir.
Yeni yılda Smart Casual kombinler ile hayatı rahat ve şık yaşa
Yeni yılda Smart Casual kombinler ile hayatı rahat ve şık yaşa. Avva Sonbahar-Kış 2018 koleksiyonu ile etrafına şık ve cool görünürken aynı zamanda rahatlığı yaşamak senin elinde. Sabah yürüyüşünde, iş görüşmesinde, gecelerde... Yani her yerde. Sen de rahat ol, tarzını yaşa. Hayatın her anında Avva!