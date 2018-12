Hayatı her an şık ve rahat yaşayanlar Takım elbise içinde kendiden emin görünümüyle dikkat çeken beyler, her zaman hayranlık uyandırır ve nasıl bu kadar “rahat ve cool” göründükleri merak edilir. Aslında onlar için formül çok basittir; rahat kumaşlar ve stil sahibi çizgiler… Eğer bu tarza sahip birine hediye almayı planlıyorsanız tercihinizi; desenli gömlek, ceket ya da kravatlardan yana kullanabilirsiniz.