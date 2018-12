2019 makyaj modasında bizi neler bekliyor?

Far modası geri geldi



Göz makyajında eyeliner’ın üstünlüğü 2018’de azalmaya başlamış, far kullanımı yükselişe geçmişti. 2019 trendlerine baktığımızda, rengarenk farları daha fazla göreceğimizi söyleyebiliriz. Özellikle nude renkleri barındıran, yarı mat ve sedefli bitişe sahip bir far paleti edinin deriz. “Ben eyeliner’dan vazgeçmem!” diyorsanız, yuvarlak diski sayesinde tek bir hareketle parlak ve pürüzsüz bir bitiş elde etmenizi sağlayacak bir eyeliner kullanmanızı öneririz. 2019’da isterseniz far isterseniz de eyeliner uygu. layın; ama göz makyajınızı tamamlarken kirpiklerinizi dolgun gösterecek bir maskara uygulamayı asla unutmayın.