2019 makyaj modasında bizi neler bekliyor?

Sanki hiç makyaj yapmamış kadar doğal ve canlı



“Yaşasın ışıltılı makyaj” diyorsanız, bu yıl sizin yılınız olacak diyebiliriz. 2018 yılında başlayan aydınlık görünümlü makyaj modası, 2019’da da devam edecek ve hatta altın çağını yaşacak. Aydınlık görünümlü makyaj için cilt tonunuzu tam olarak belirlemeniz çok önemli. Farklı ton seçeneğiyle kullanıcısına ideal aydınlık ve doğal görünüm veren bir fondöten, bu anlamda pratik ve etkili bir çözüm sağlar.