2019 makyaj modasında bizi neler bekliyor?KAYDIR
Yeni yıla sayılı günler kala, hepimizi bir yenilenme isteği sarmış durumda. Yaşam tarzımızdan hobilerimize, giyimimizden makyajımıza kadar her alanda farklılıklar arıyoruz. Yeni bir tarz, yeni bir hobi, yeni kıyafetler ve yepyeni bir makyaj stili… Bu içeriğimizde, 2019’un makyaj trendlerine bir bakalım dedik ve sizin için sezonun hit makyaj ürünlerini derledik. İşte, 2019’da yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz makyaj ürünleri…
Sanki hiç makyaj yapmamış kadar doğal ve canlı
“Yaşasın ışıltılı makyaj” diyorsanız, bu yıl sizin yılınız olacak diyebiliriz. 2018 yılında başlayan aydınlık görünümlü makyaj modası, 2019’da da devam edecek ve hatta altın çağını yaşacak. Aydınlık görünümlü makyaj için cilt tonunuzu tam olarak belirlemeniz çok önemli. Farklı ton seçeneğiyle kullanıcısına ideal aydınlık ve doğal görünüm veren bir fondöten, bu anlamda pratik ve etkili bir çözüm sağlar.
Fotoğraflarda uygun filtre arama derdine son!
Selfie’leriniz için doğru filtreyi aramaktan yorulmadınız mı? Oysaki doğru makyaj ürünleriyle sadece fotoğraflarda değil gün boyu ışıltılı bir görünüm kazanmanız pekala mümkün. Kusursuz bir görünüm için; yağlılık hissi vermeden ışıltılı bir görünüm sağlayan likit aydınlatıcı ile makyajınızın kalıcılığını artıracak bir makyaj bazı kullanmanız yeterli olabilir.
Far modası geri geldi
Göz makyajında eyeliner’ın üstünlüğü 2018’de azalmaya başlamış, far kullanımı yükselişe geçmişti. 2019 trendlerine baktığımızda, rengarenk farları daha fazla göreceğimizi söyleyebiliriz. Özellikle nude renkleri barındıran, yarı mat ve sedefli bitişe sahip bir far paleti edinin deriz. “Ben eyeliner’dan vazgeçmem!” diyorsanız, yuvarlak diski sayesinde tek bir hareketle parlak ve pürüzsüz bir bitiş elde etmenizi sağlayacak bir eyeliner kullanmanızı öneririz. 2019’da isterseniz far isterseniz de eyeliner uygu. layın; ama göz makyajınızı tamamlarken kirpiklerinizi dolgun gösterecek bir maskara uygulamayı asla unutmayın.
Dolgun ve çarpıcı dudaklar
2019’da cilt ve gözler parıl parıl parlarken dudaklarda mat renkleri ağırlıklı olarak göreceğiz. Ancak dikkat; mat görünüm, nemsiz dudaklar anlamına gelmesin! Kusursuz ve uzun süre kalıcı bir matlık için öncelikle dudak kalemi uygulamanızı, ardından da içeriğinde murumuru yağı bulunan bir mat ruj kullanmanızı öneririz.
Ve tamamlayıcı detaylar…
Makyajınız tamam, peki ya tırnaklar? 2019’un genel teması olan “ışıltı”yı tırnaklarımızda da hissedeceğiz. Tırnaklarınızda inci parlaklığı için bizim size önerimiz ise; daha fazla kalıcılık özelliğine sahip bir oje serisi!
FLORMAR’DAN GÖZ ALICI BİR YILBAŞI KOLEKSİYONU: “LITE IT UP!”
“Yaşasın ışıltılı makyaj!” diyorsan doğru yerdesin. Flormar’ın yenikoleksiyonu “Lite it Up” ile yeni yıla girmeye hazırlandığımız günlerde ışıltınla göz kamaştıracağın makyajlara imza atacaksın. Aydınlatıcıdan gözaltı makyaj bazına, kapatıcıdan jel farlara, kaş bazından rujlara, ojelerden vücut spreylerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip “Lite it Up” koleksiyonu ile hayalettiğin ışıltılı görünüme ulaşmak çok kolay!