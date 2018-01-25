2018’de bir İstanbullu hayatını
nasıl şekillendirmeli, nasıl dönüştürmeli?KAYDIR
katkılarıyla
Dönüşüme başlamak ve hayat kalitenizi artırmak için yeni bir yıldan daha güzel bir bahane olabilir mi? Peki, bir İstanbullu dönüşümü nasıl yakalayabilir; hayatını nasıl şekillendirebilir. İşte ilk yapılması gerekenler!
Ortak yaşam alanlarına dahil olarak
Hayat, televizyon karşısına geçip saatlerini geçirmekten çok daha fazlası! En son ne zaman bir kütüphaneye gidip bütün günü çok sevdiğiniz bir kitabı okuyarak geçirdiniz? Seneler önce müzik yapmaya niyetlenmiştiniz; en son ne zaman o gitarı tekrar elinize aldınız? Her hafta başı spora başlamak için kendinize söz veriyorsunuz; en son ne zaman bu sözünüzü tuttunuz? Evinizin yaşam alanınızın içinde bu imkanlar olsaydı çok daha kolay olmaz mıydı her şey?
Şehrin içinde yaşayarak ve çalışarak
Gün içinde zaman kaybetmeye o kadar alıştık ve kanıksadık ki; hayatımızdaki en büyük sorunun bu olduğunu anlamıyoruz artık. İşe giderken veya dönerken trafikte, AVM’de otopark ararken, ufacık bir hafta sonu kaçamağı yapmak için yola çıktığımızda… O kadar çok zaman kaybediyoruz ki! Aslında bu kaybettiğimiz zaman değerlendirmemiz gereken en kaliteli zaman olmalı. Çözüm ise basit; şehrin içinde kalmak! Yaşam alanını şehrin tam ortasına kurmak… İş merkezlerine uzak olmamak veya hayatın tam ortasında çalışmak... Dilediğinde sahile, AVM’lere hafta sonları maksimum 15-20 dakika içinde ulaşabilmek…
Paranızı ve ödemelerinizi dilediğiniz gibi yöneterek
Herkesin bütçesi kendine… Araştırmalara göre insanların yatırım yapamamalarının en büyük sebeplerinden biri her kampanyanın herkesin bütçesine hitap etmemesi. Gerçek özgürlük, neye ne kadar ve hangi zaman dilimi içinde ödeyeceğine kendin karar vermek. 2018, bu anlamda da bir milat olsun. Neye, ne kadar ve kaç yılda ödeyeceğinizi başkaları değil, siz belirleyin.
Hayatınızı dönüştürmek için müthiş bir fırsat: TRANSFORM FİKİRTEPE
Yenilikçi mimarisi, İstanbul’un yatırım anlamında en gözde yerindeki konumu, her yere her ulaşım imkanına yakınlığı, ortak yaşam alanlarındaki çeşitliliği ve yepyeni bir yaşam anlayışıyla TRANSFORM FİKİRTEPE’de home office'ler ve konutlar yeni yatırımcılarını bekliyor.