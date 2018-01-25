Ortak yaşam alanlarına dahil olarak

Hayat, televizyon karşısına geçip saatlerini geçirmekten çok daha fazlası! En son ne zaman bir kütüphaneye gidip bütün günü çok sevdiğiniz bir kitabı okuyarak geçirdiniz? Seneler önce müzik yapmaya niyetlenmiştiniz; en son ne zaman o gitarı tekrar elinize aldınız? Her hafta başı spora başlamak için kendinize söz veriyorsunuz; en son ne zaman bu sözünüzü tuttunuz? Evinizin yaşam alanınızın içinde bu imkanlar olsaydı çok daha kolay olmaz mıydı her şey?