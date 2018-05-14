2018 yaz sezonunun 5 popüler makyaj trendi ve ürünleri

Aydınlık bir cilt

Geçtiğimiz yıl bolca kullandığımız kontür, 2018 ilkbahar-yaz sezonuyla birlikte hayatımızdan çıkıyor. Yerini allıklara ve aydınlatıcı uygulamalara bırakıyor. Bu sezonun trendi sağlıkla parlayan ciltler. Bunun için yorgun görünümünüzü anında canlandıracak ve cildinizi berraklaştıracak aydınlatıcılardan destek almalısınız. Kontür paletlerinizi rafa kaldırın; cilde parlaklık kazandıran aydınlatıcı ve kapatıcıları makyaj çantanıza atın.

Gün ışığından spot ışıklarına kadar her ışıkta ışığı yansıtarak cildin en iyi şekilde görünmesini sağlayan bir ürün seçin.

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