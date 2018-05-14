2018 yaz sezonunun 5 popüler makyaj trendi ve ürünleri
Modanın yeni gündemini oluşturan maksimalizm; makyajda da canlı renkler, simli tekstürler ve geometrik şekillerle hafif hafif kendini göstermeye başladı. Ama bu yazın esas trendi, sade ve aydınlık yüzler. Yaza ışıl ışıl girmek için, bu trendleri gözden geçirin.
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Aydınlık bir cilt
Geçtiğimiz yıl bolca kullandığımız kontür, 2018 ilkbahar-yaz sezonuyla birlikte hayatımızdan çıkıyor. Yerini allıklara ve aydınlatıcı uygulamalara bırakıyor. Bu sezonun trendi sağlıkla parlayan ciltler. Bunun için yorgun görünümünüzü anında canlandıracak ve cildinizi berraklaştıracak aydınlatıcılardan destek almalısınız. Kontür paletlerinizi rafa kaldırın; cilde parlaklık kazandıran aydınlatıcı ve kapatıcıları makyaj çantanıza atın.
Gün ışığından spot ışıklarına kadar her ışıkta ışığı yansıtarak cildin en iyi şekilde görünmesini sağlayan bir ürün seçin.
Renkli dudaklar
Sade ve parlak bir makyajı çarpıcı yapacak dokunuş yine rujlardan geliyor. Nar çiçeği, turuncu, mor ve pembe tonların trend olduğu bu sezonda, dudaklarınız enerjiyi yükseltecek.
Bu yazın en popüler rengi aykırı turuncuyla, ikonik kırmızının birleşiminden oluşuyor. Sıcak yaz günlerine ve bronzlaşmış teninize mükemmel bir uyum sağlayacak.
Bol bol allık
Kontür modasının eskimesiyle, allıklar tekrar trend listesinde bir numaraya oturuyor. Baharın taptaze renkleri allıklar ile birlikte elmacık kemiklerinize oturuyor.
Kremsi, harmanlanması kolay, orta düzeyde örtücülük sağlayan bir ürün tercih ederek parlayan görüntünüzü tamamlayabilirsiniz.
Modern gözler
Bu sene gözlerde grafik hatlar ve blok farlar trend. Doğal görünümlü makyajınızın bu sene gözlerde ya neon ve pastel farlar tamamlıyor ya da geometrik hatlarda çekilmiş aykırı eyelinerlar.
Bu yaz gözlerinizde deneysel davranmak için detaylı uygulama için tasarlanmış konik uçlu likit eyeliner.tercih etmelisiniz.
Twiggy kirpikler
60’lı yılların sıra dışı modeli Twiggy kirpikler, bu yaz sezonunda da trend oluyor. Yoğun maskara kullanımı ve tek tek ayrılmış kirpikler ile gözleriniz ön plana çıkacak. Siyah, derin ve etkileyici bakışlarla yaza merhaba diyeceksiniz.
Üst kirpikler için ayrı, alt kirpikler için ayrı bir fırçaya sahip iki hazneli maskaralar ile bu görünümü kolaylıkla elde edebilirsiniz.