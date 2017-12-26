2018 erkeği nerede nasıl görünmeli?
İşte ufuk açan 6 hayat kurtarıcı kombinKAYDIR
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Gardırobunuzdan memnun değilsiniz ama nereden başlayacağınızı da çok iyi bilmiyorsunuz… Şimdi başlamanın tam zamanı! Bu sene kendinize en büyük iyiliği gardırobunuzu yenileyerek yapın! Sizin için hayat kurtarıcı, görene bir daha baktıran ve neredeyse her ortama uyumlu ‘look’ları inceledik.
Önemli kutlamaların vazgeçilmez parçaları
Dar kesim parlak pantolonların üzerine spor ceket kombini altın çağını yaşıyor. Pantolon ceket aynı renk skalasından seçiliyor ama kumaşlar ve tonlar farklı! İçinde de beyaz keten gömlekler ve açık bırakılmış iddialı şallar göz dolduruyor.
Başka türlü bir kamuflaj
Evet, asker deseni kamuflajlar yeniden moda ama bambaşka renklerle… Ancak tercihiniz bu olacaksa üzerine seçeceğiniz montun olabildiğince sade ve şık bir deri ceket olmasına özen gösterin. Altta da yine trikonuzun tonunda şık bir pantolon…
Spor şıklığı siyaha emanet
Üst bolsa, alt dar… Spor şıklığında 2018’in parolası bu… Bir de siyahın gücüne kendinizi emanet edin. Olabildiğince rahat ve şık görünen tişört, eşofman ve hırka seçimlerinizi, yıldız parçanız şahane bir deri çantayla taçlandırın.
Nereye gidiyor: Hafta sonu şehrin işlek noktalarında market alışverişlerine de olur; samimi arkadaşlarla ev buluşmalarına da. Ama en çok da şöyle güzel bir Boğaz yürüyüşüne yakışır.
Elbette grinin 50 tonu
Şehirli bir erkeğin en güvenli limanı ‘gri parçalardır’… Her yere gider, her şeyle olur. Boğazlı açık tonlarda trikolarla tamamlanan gri ceketler sezonun açık ara en rahat ve en şık kombini belki de.
Nereye gidiyor: Aile ziyaretleri, sevgiliyle ilk sinema veya tiyatro gecesi, seneler sonra arkadaşlarla dışarıda buluşma kombini!
Kürklü montun cazibesi
Hala yoksa bu parçadan sizde; dolabınız bir hayli eksik demektir. Çünkü erkek modasında belki de son 10 yılın en iyi icatlarından biri. Dar keten pantolonlarla da oluyor; bol jeanlerle de… Örgü atkılar da kürklü kapüşonlu bu uzun montlara çok yakışıyor.
Nereye gidiyor: İyi görünmek istediğiniz bir iş gününde veya spor sonrası kısa bir hafta içi toplaşmasında gönül rahatlığıyla bu parçaları kullanabilirsiniz.
Krem-lacivert uyumu
Bu sene pek karşıt renkler kullanılmıyor seçimlerde… Ancak öyle bir iki var ki; erkek gardırobunun her daim kurtarıcısı… Krem tonlarında pantolonlar, lacivert yeleklere çok yakışıyor. Bir de beyaz gömlek eklendi mi; her gören bir daha bakıyor.
Nereye gidiyor: Önemli bir sunumun olduğu ofis günlerinde, özel bir etkinliğin planlandığı akşamlarda, ailecek şık bir restoranda yenecek hafta sonu bir öğle yemeğinde…
2018’de spor parçalardan, ofis şıklığına ihtiyacınız olan her şey AVVA’da!