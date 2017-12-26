Kürklü montun cazibesi

Hala yoksa bu parçadan sizde; dolabınız bir hayli eksik demektir. Çünkü erkek modasında belki de son 10 yılın en iyi icatlarından biri. Dar keten pantolonlarla da oluyor; bol jeanlerle de… Örgü atkılar da kürklü kapüşonlu bu uzun montlara çok yakışıyor.

Nereye gidiyor: İyi görünmek istediğiniz bir iş gününde veya spor sonrası kısa bir hafta içi toplaşmasında gönül rahatlığıyla bu parçaları kullanabilirsiniz.

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