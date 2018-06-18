1930 yılında Uruguay’ın Başkenti Montevideo’da başlayan ve her dört senede bir oynanan FIFA DÜNYA KUPASI başladı! 14 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak maçlar, bu sefer Rusya’nın 11 ayrı şehrinde gerçekleşiyor. Dünya Kupası’nı yerinde izleyeceklere, Rusya’nın bilinmeyen kültürü hakkında bir liste çıkardık. Bu rehberde çok bilinmeyen yerel yemekler, içkiler, mekanlar ve sevdiklerinize alabileceğiniz hediyeleri bulacaksınız. İncelemeden yolculuğa çıkmayın…
Siyah Havyar
Rusya’nın olmazsa olmazı! Mersin Balığı’ndan gelen, Rusların tereyağı ile beyaz ekmeğe sürüp yedikleri bu ürün listemizin bir numarasında.
Saint Petersburg ve Moskova metroları
Rusya’da gidilmesi gereken yerler dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak Kremlin, Kızıl Medyan, Ermitaj Müzesi ve Saint İsaac Kathedrali gibi yerler gelir. Eğer aklınızda bu yerleri gezmek varsa, yolculuğunuzu her durağının ayrı bir müze güzelliğine eş değer olduğu Saint Petersburg ve Moskova metroları ile gerçekleştirin. Hatta sizlere tavsiyemiz bu iki şehir metrosunun her durağında inerek, bol bol fotoğraf çekmeniz.
Kvas
Yaz mevsimlerinin vazgeçilmezi, Rusların milli içeceği Kvas’ı, gittiğiniz her şehirde kolayca bulabilirsiniz. Esmer ya da normal çavdar ekmeğinin mayalanmasıyla üretilen bu içeceğin tadı alkolsüz biraya benziyor. Verdiğiniz ilk molada denemeniz gerek.
Platok
%100 yünden yapılan ve üzerinde Rus çiçeklerinin rengarenk motifleri olan bu eşarplar modaya meraklı sevdikleriniz için güzel bir hediye seçeneği.
Matrushka
Anneliği, doğurganlığı, bilgi birikiminin aktarımı ve hayatın sürdürülebilirliği anlamını taşıyan iç içe geçmiş bu ahşap bebekler, Rusların en değerli kültürlerinden bir tanesi. Özenle, el emeğiyle boyanan bu oyuncak bebekler; Rusya’ya gitmiş herkesin alması gereken en anlamlı hediyelerden bir tanesi.
Pelmeni
Rusya büyük bir ülke, dolayısıyla içerisinde birçok farklı kültürler barındırıyor. Bu sebeple de Türkçe’ de mantı anlamına gelen bu yiyecek, gittiğiniz bölgeye göre değişiklikler gösterebiliyor. Bildiğimiz mantıdan biraz farklı olan bu geleneksel yemeği “smetana” adlı yoğurt ile birlikte yemenizi tavsiye ediyoruz.
Feberje Müzesi
Dünya’nın en büyük Faberje koleksiyonuna sahip Saint – Petersburg’da bulunan bu müzeyi, şehre gelen herkes mutlaka görmeli. 1846-1920 arasında yaşamış mücevherci Carl Faberge’in değerli metal ve taşlarla yaptığı tipik Paskalya yumurtalarından pırlantalı sigara kutularına kadar pek çok eseri burada.
Siyah Ekmek
Adı “Borodinsky” olarak geçen ve Rusya’nın siyah çavdar ekmeği olarak da adlandırılan bu ekmek, kesinlikle tadılması gereken Rus lezzetlerinden bir tanesi.
Silotka
İster ekmekle, ister soğanla birlikte yiyebileceğiniz Silotka Balığı, Rus meze masalarının adeta vazgeçilmezi. Pancar, patates, yumurta ve havuçla bir arada bulunduğu “Silotka Pod Shuboy” adlı mezeyi de mutlaka denemelisiniz.
Soçi
Zamanında 2014 kış olimpiyatlarına sahiplik yapan, Rusya’nın en uzun ve en modern şehirlerinden biri olan Soçi, Rusya’nın göz kamaştıran bir tatil yöresi. Soçi'de görülecek yerler arasında; merkezde bulunan Lenin'in mozaik rölyefinden başka, Rusya’nın en büyük botanik bahçesi olan Tropik Park, Sanat Galerisi, Tiyatro, İstasyon, Liman ve Tarihi Kilise sayılabilir.
Khokhloma
Khokhloma sanatında, ahşaptan imal edilen ürünler siyaha boyandıktan sonra, altın rengiyle tekrar boyanır. Altın fon üzerine siyah, yeşil ve kırmızı renklerle motifler çizilir. Bunlar Khokhlomanın tipik renkleridir. İnce işçilikle yapılmış bu ürünler sevdikleriniz için değerli bir hediye seçeneği…