Saint Petersburg ve Moskova metroları Rusya’da gidilmesi gereken yerler dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak Kremlin, Kızıl Medyan, Ermitaj Müzesi ve Saint İsaac Kathedrali gibi yerler gelir. Eğer aklınızda bu yerleri gezmek varsa, yolculuğunuzu her durağının ayrı bir müze güzelliğine eş değer olduğu Saint Petersburg ve Moskova metroları ile gerçekleştirin. Hatta sizlere tavsiyemiz bu iki şehir metrosunun her durağında inerek, bol bol fotoğraf çekmeniz.