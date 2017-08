Kes doğra pişir

DÖRT gözle beklenen Kurban Bayramı geldi çattı. Kurbanlık almak için son günler yaklaşırken diğer bayram hazırlıkları da hızla sürüyor. Paylaşılan bilgilere göre bu yıl 4 milyon büyük ve küçükbaş hayvan kurban edilecek. Bu da 10 milyar liralık bir ekonomi yaratacak. Ancak her şey kurbanlık seçmekle, satın almakla bitmiyor. Aynı zamanda kurban etini doğru değerlendirmek oldukça önemli. Etin kesileceği bıçaktan saklanacağı dolaba kadar birçok farklı araç ve eşyayı doğru seçmek gerekiyor. Bıçak bileme makineleri ve elektrikli bıçaklar bunların başında geliyor.

Daha önce eti çektirmek için kasapların yolunu tuttuğumuz kıyma makineleri artık evlere kadar girdi. Eti saklamak için kullanılan derin dondurucuların fiyatları her geçen düşüyor. Kavurma için elektrikli sac tavalar da Kurban Bayramı’nda görev başında. Kısacası geliştirilen cihazlar ve teknolojiler, Kurban Bayramı’nda kullanıcıların yardımına her alanda koşuyor. Biz de buradan yola çıkarak Kurban Bayramı’nda kullanılabilecek teknolojileri bir araya getirdik.

BIÇAK BİLEME MAKİNELERİ





KURBAN etinin kesiminin bıçağın keskinliği en önemli noktalardan. Eskiden bilemek için bıçakçılara götürülen et bıçaklarını artık evlerde de keskinleştirebilirsiniz. Şu anda piyasada satılan birçok farklı bıçak bileme makinesi seçeneği bulunuyor. ‘Swift’in geliştirdiği bıçak bileme cihazı pille çalışıyor ve kullanımı çok kolay ‘Kai’ geliştirdiği makine hem bileme hem de parlatma imkanı sunuyor. İki çift seramik bileme taşıyla geliştirilen ürün kapaklı tasarımıyla korumaya da sahip.

25 TL-650 TL

KIYMA MAKİNELERİ





ESKİDEN olsa kurban eti, daha iyi muhafaza edilmek için mahallenin kasabına götürülürdü ve kıyma yapılırdı. Şimdi ise ev tipi kıyma makinelerinin fiyatları düştü ve özellikleri arttı. İnce, orta ve kalın olmak üzere üç farklı kıyma diski ile sunulan makinelerin ayrılabilen parçaları sayesinde kolay temizlik imkanı da bulunuyor. Farklı özellik ve motor güçlerine göre geliştirilen modeller arasında birçok marka var. Bu markalar; Arçelik, Arzum, Bosch, Fakir, Goldmaster, King, Sinbo ve Tefal.

150 TL-900 TL

ELEKTRİKLİ BIÇAKLAR





EN zorlu etleri kesmek için en iyi yöntemlerin başında elektrikli bıçaklar geliyor. Tilki olarak ifade edilen elektrikli bıçaklar, özellikle kemikli et kesme konusunda iddialı. Tırtıklı bıçak yüzeyi ile kolay bir kesim sağlayan bu modellerde her keseye göre çeşit var. 700 wattlık motor gücüne sahip olan modeller daha ince kemikli etlerde etkili olurken 900 wattlık yüksek motor güçlü olan cihazlar, tüm et çeşitlerinde etkili oluyor.

180 TL-400 TL

ELEKTRİKLİ KAVURMA TAVALARI





KURBAN Bayramı denilince ilk akla gelenler arasında kavurma bulunuyor. Özel sac tavalarda yapılan kavurma için geliştirilen elektrikli modeller kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Isı ayarlı olan bu modeller, hem kavurmayı pişirmenize hem de kavurma piştikten sonra sıcak tutmanızı sağlıyor. Bazı modellerin ısıyı eşit dağıtan yüzeye sahip olması dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

60 TL-130 TL

DERİN DONDURUCU





ETİN doğru şekilde muhafaza edilmesi oldukça önemli. Evlerde bulunan buzdolaplarının derin dondurucu bölümleri ise hacim bakımından kurban etleri için yetersiz kalıyor. En iyi çözüm ise geniş hacimli derin dondurucular. Derin dondurucu alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kapasitesi ve sahip olduğu enerji sertifikası. 250 litreden büyük ve A+ enerji sınıfına sahip olan modeller işinizi görecektir.

530 TL-2 bin TL