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"Kermes denetimleri artmalı"

AA
08.01.2018 - 14:08 | Son Güncelleme:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kermes denetimlerinin artırılmasını istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarın hayır işlerine ve sosyal yardımlaşmaya önem verdiğini ancak kermeslerin "ticari işletmeye dönüştüğünü" savundu. Birçok yerde hayır işlemek amacıyla açılan kermeslerin 3 günlük yasal süreyi aşıp aylarca satış yaptığını ileri süren Palandöken, bu durumun bölgedeki esnafın ekmeğini küçülttüğünü ifade etti.

Palandöken, "ticari işletmeye dönüşen kermeslerin amacından saptığını" öne sürerek, şunları kaydetti:? "Kermeslere denetim artmalı, 3 günü geçen kermesler resen vergi mükellefi yapılmalı. Esnaf zaten hayır amaçlı kermeslere yardımcı ve destek olur. Fakat aylarca satış yapıldığında haksız rekabet ortamı oluyor. Esnaf ve sanatkar camiası olarak sosyal yardımlaşmayı her zaman destekliyoruz. Fakat amacından sapıp, çeşitli ürün satışı yapan ticarethane haline gelmiş bu kermeslere karşıyız."

Etiketler: Kermes
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