Kerkük'teki Türkmenler ne diyor?

Mehdi, “Kerkük’te dün çok az çatışma çıktı. O çatışmalara katılanların çoğu Kerkük’te bulunan PKK’lılardı.

KYB’ye (Kürdistan Yurtseverler Birliği) ait peşmerge güçleri geri çekildi. Arkasından KDP’ye bağlı güçler Kerkük’ten çekildi. Yani fazla savaşmadan yerlerini Irak ordusuna bıraktılar. Kürt medyası, ‘Haşdi Şabi gelecek, sizi kesecek’ mesajı verdi. Bu yüzden 100 bin civarında Kürt Kerkük’ü terk etti. Peşmergelerin Kerkük’ten çekilmesi doğru bir hamleydi. Çekilmeselerdi bir iç savaş çıkardı” dedi.

İLK TOPLANTI YAPILDI



Bağdat yönetimi tarafından Kerkük’e vekaleten vali olarak atanan Rakan Said Ali Cuburi yönetiminde ilk toplantının dün yapıldığını söyleyen Mehdi,“Şu anda Kerkük’te çok sakin. Hiçbir olay yok. Irak hükümeti tarafından Kerkük’e vekaleten atanan vali Rakan Said Ali Cuburi bünyesinde Kerkük’ün emniyeti ile ilgili bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya ben de katıldım. Toplantıda Kerkük’ü terk edenlerin mal mülklerinin nasıl korunması ve Kerkük’ü terk edenlerin geri gelmesi gündeme getirildi. Kenti terk eden Kürtlerin geri dönmesi için çalışıyoruz” dedi.

ARTIK BİR ETNİK GRUP YÖNETEMEZ



Kerkük’le ilgili ortak yönetim modelini savunduklarını söyleyen Mehdi, 2014 öncesindeki yapıya dönüleceğini söyledi: “Biz Türkmenler 10 sene önceki projeyi savunuyoruz. 10 sene önceki proje uygulanmış olsaydı Kerkük bu duruma düşmezdi. Bizim önerimiz Kerkük için ortak yönetim projesidir. Kerkük Kürt, Türkmen ve Araplarla beraber yönetilsin. Bunun olması için de Kürtlerin, Arapların ve Türkmenlerin oturup konuşması lazım. Türkiye’den de beklentimiz bunun oluşturulması için girişimlerde bulunulmasıdır. Hiçbir zaman sadece bir etnik grup Kerkük’ü yönetemez. Ortak yönetimle Kerkük’ün yönetimi başarılı olur.”

ALTINKÖPRÜ YENİ SINIR



Irak Ordusu ile Haşdi Şabi’nin Kerkük- Erbil arasındaki Altınköprü’ye kadar ulaştığını söyleyen Mehdi ,”Şu anda Kerkük içinde Peşmerge varlığı söz konusu değil. Şu anda Irak Ordusu Kerkük- Erbil arasındaki Altınköprü’ye kadar olan bölgeyi kontrol altına aldı. Petrol yatakları da Irak ordusunun eline geçti. Irak ordusu Başika, Kerkük, Geyyara gibi bütün anlaşmazlık bölgelerini kontrol etme çabası içerisinde” dedi.

“ERBİL’E ENDİŞE HAKİM”



Haşdi Şabi ile Irak Ordusu’nun Kerkük’e girmesinden dolayı Erbil’de endişenin hakim olduğunu söyleyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Partlementosu Türmen Kontejanı Milletvekili Aydın Maruf Selim ise, “Erbil’de bir endişe ve korku hakim. Erbil halkı Haşdi Şabi’nin Erbil’e saldırmasından endişe duyuyor. Ancak böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. İnsanlar, ‘Keşke referandum yapılmasaydı’ diyor. Bir de KYB ile KDP arasında bir iç savaş çıkmasından korkuluyor. Her iki taraf da birbirini medya yoluyla eleştiriyor” dedi.

“HAŞDİ ŞABİ PROBLEM YARATABİLİR”



Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde Haşdi Şabi’nin kalıcı olarak kalmasının problem yaratacağını söylen Maaruf Selim, “Kerkük’ten Erbil’e göç eden Kürtler bugün yarın geri dönecek. Asıl bundan sonraki süreç önemli. Bu iş burada bitmeyecek. Son dönemde yaşananlar bölgede silah davasını artırabilir. Kerkük ve tartışmalı bölgelerde Haşdi Şabi kalıcı olarak yerleşirse o zaman mezhep çatışmaları olabilir. Irak ordusu ile hiçbir vatandaşın bir problemi yok. Irak ordusu Iraklıları temsil ediyor. Kerkük’te olması normaldir. Ama Kürtler ve Sünni Araplar Haşdi Şabi’yi tehdit olarak görüyorlar” dedi.