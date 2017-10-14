Kerkük'te son durum: Savaşa 10 metre...

Kerkük'ün Havice ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan geri alınmasının ardından, Irak ordusu, Haşdi Şabi ve federal polis güçlerinin bölgeye yönelik askeri sevkiyatlarını artırarak Peşmergeye karşı konuşlanması, gerginliğin en üst seviyeye çıkmasına neden odu. Peşmerge güçleri özellikle kent merkezindeki havalimanı ve K1 Askeri Üssü ile Irak Kürt Bölgesel Yöentimi'nin (IKBY) elinde tuttuğu petrol kuyusu çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırmış durumda.

İki taraf arasındaki temas hattını oluşturan Beşiri ve Tazehurmatu kasabalarından Peşmerge geri çekilirken, Kerkük kent merkezinin güney, güneybatı ve batısındaki kilometrelerce uzunluktaki mevzileri güçlendirmeye yönelik sürekli Peşmerge takviyesi yapılıyor.

AA muhabirine konuşan Kerkük'ün batısındaki Mekteb Halid Cephesi'nin Peşmerge komutanlarından Albay Behçet Ömer Selim, "Bazı bölgelerde Haşdi Şabi ile aramızdaki mesafe 10 metreye kadar düşüyor." dedi. Haşdi Şabi'nin olası operasyonuna karşı güçlü bir savunma göstermek için DEAŞ döneminde kazdıkları hendekleri 7 metre genişletip, 3 metre derinleştirdiklerini ve devamlı şekilde mevzileri kum torbalarıyla desteklediklerini ifade etti.

"HAŞDİ ŞABİ ÜÇ KOLDAN SALDIRABİLİR"

Haşdi Şabi'nin Kerkük kent merkezinde denetimini ele geçirmek istediği bazı bölgelerle, petrol kuyuları olduğunu iddia eden Selim, olası bir çatışmada "Haşdi Şabi'nin üç koldan saldırabileceğini" dile getirdi.

Selim, "Çatışmaların başlaması halinde Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün batısındaki Mekteb Halid, güneybatıdaki Tazehurmatu ve Beşir kasabalarıyla güneyindeki Meyrem Beg cephesinden kent merkezine ilerleyebileceğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

PEŞMERGE SEVKİYATI YAPILIYOR

Çevre bölgelerin dışında Erbil, Duhok ve Süleymaniye kentlerinden de binlerce Peşmerge'nin Kerkük kent merkezinde konuşlandırıldığının altını çizen Selim, Mekteb Halid'de 6 bin, 5'inci Batı Cephesi'nde 2 bin, kent içerisinde 3 bin, güneyindeki Tazehurmatu ve Beşir'e giden yol istikametinde ise 4 ila 10 bin Peşmergenin hazır beklediğini ileri sürdü.

Haşdi Şabi'nin iki gün önce Kerkük-Bağdat karayolunu kontrol altına almasından sonra, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesindeki Peşmergelerle bağlantı kurmak için kendilerine özel askeri yol açtıklarını aktaran Selim, Tuzhurmatu'da ise bin 500 Peşmergenin bulunduğunu iddia etti.

PEŞMERGE KERKÜK'TEN ÇEKİLMEYECEK

Kerkük'ün batısındaki 5'inci Cephe Peşmerge Komutanı Kemal Kerküki ise Haşdi Şabi ve ona destek veren güçlerin kente saldırması halinde "çok büyük tarihi bir hata" yapacaklarını ileri sürdü.

Düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kerküki, 2014 yılında Irak orusunun bıraktığı havalimanı, stratejik askeri noktalar ve petrol kuyuları gibi bölgelerden çekilmeyeceklerini yineledi.

Kerküki, "Her türlü hazırlığımızı yaptık. Elbette savaş çıkmasını istemiyoruz. Çünkü böylesi bir durumdan her iki taraf da zararlı çıkacaktır." şeklinde konuştu. .

Kerkük'te "İran ve Lübnanlı askeri danışmanların olduğu" iddiasına ilişkin ise Kerküki, "Evet bu iddia doğrudur. Haşdi Şabi içerisinde bir çok el var." cevabını verdi.