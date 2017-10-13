Kerkük'te son dakika gelişmesi! Neler yaşanıyor?

AFP haber ajansına konuşan Iraklı bir general, "Haziran 2014'te yaşanan olaylar esnasında Irak ordusunun kaybettiği bölgeleri geri almak için operasyon başladı" ifadesini kullandı. AFP'ye bilgi veren üst düzey generalin ismi açıklanmadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkan Yardımcısı Kosrat Rasul ise on binlerce Peşmerge'nin Irak ordusunun Kerkük'e yönelik operasyon tehdidine karşı bölgede konuşlandırılmış olduğunu söyledi. Resul, "Dün geceden bu yana en az 6,000 peşmerge daha, Irak ordusunun tehdidine karşı konuşlandırıldı" dedi. Öte yandan, Kerkük'e çok sayıda Peşmerge'nin gönderildiği ifade edildi. Reuters haber ajansı bölgeye gönderilen Peşmerge sayısının 'on binler' olarak niteledi.

Haziran 2014'te DEAŞ'ın Irak hükümetine bağlı bölgeleri eline geçirmesinin ardından, bu bölgelerden bir kısmı IKBY yönetimi tarafından geri alınmıştı.

IRAK ORDUSU: BİRLİKLERİMİZ BÖLGEYİ İNCELİYOR

Irak ordusu, Kerkük'e operasyon başlattığı yönünde bazı medya kuruluşlarında çıkan haberleri yalanladı.

Ordunun basın biriminin Facebook sayfasından yaptığı açıklamada "Birliklerimiz hâlâ özgürleştirilen bölgeleri inceliyor ve temizliyor. Kamuoyunda kafa karışıklığına yol açan basın kuruluşlarını uyarıyoruz. Herkesi resmi kaynaklardan gelen bilgileri kullanmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

KERKÜK'TE NELER YAŞANIYOR? BÜYÜK HAREKETLİLİK

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Irak'ta Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük vilayetinin batı ve güney bölgelerine konuşlanıp Peşmerge mevzilerine karşı yığınak yapması kentteki askeri gerilimi artırdı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumu ile tansiyonun yükseldiği Bağdat-Erbil hattında gözler son günlerde Kerkük ve çevresindeki askeri hareketliliğe çevrilmiş durumda.



Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ele geçirdiği Kerkük'ün batısındaki Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasabanın Irak ordusu ve Haşdi Şabi tarafından geri alınmasıyla kentteki güç dengesi değişmeye başladı.



Kerkük'ün batısında yer alan Salahaddin'in Tikrit kentinden hareket eden Irak güçleri, DEAŞ'tan geri alınan Havice ilçesi üzerinden ona bağlı Reşad kasabasında kontrolü sağladı, ardından Şii Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Beşir ve Tazehurmatu kasabalarına güç takviyesine başladı.

MESAFE 20 KİLOMETREYE DÜŞTÜ



Ağır silahlarla Tazehurmatu'da konuşlanan Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük kent merkezine mesafesi yaklaşık 20 kilometreye kadar düştü.

Kerkük'teki son askeri güç dengesine bakıldığında Haşdi Şabi'nin vilayetin batı ve güneybatı bölgelerinin tamamını kontrol ettiği görülüyor. Haşdi Şabi, Kerkük-Bağdat karayolu üzerinde de önemli bir etki alanı elde etmiş durumda. Buna karşılık Peşmerge güçleri mevcut mevzilerinde kalmaya devam ederken, herhangi bir çatışma ihtimaline karşılık Süleymaniye ve Erbil'den güç sevkiyatı yapıyor.

Haşdi Şabi ve Peşmerge güçleri arasındaki mesafenin bazı noktalarda yaklaşık 500 metreye kadar düştüğü, bölgede kilometreler boyunca karşılıklı mevzilerin meydana geldiği belirtiliyor.

PEŞMERGE AÇIKLAMA YAPTI

Peşmerge Güçleri 70 Birlikleri Komutanı Cafer Şeyh Mustafa ise Peşmerge komutanlarının Kerkük'te yaptığı toplantı sonrası açıklama yaptı.

48 SAAT SÜRE VERDİLER



Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberine göre Şeyh Mustafa, şunları söyledi: “Çatışma yaşanmaması için Abadi ve diğer birçok yetkiliyle görüştük. Gerçekten savaş çıksın istemiyoruz ama savaş kapımıza dayanırsa, savaşırız. Görünen o ki çok minnetsizdiler. Güney Cephesi Komutanı Westa Resul’e mektup yazarak 48 saat içinde bütün askeri üsleri, havaalanını ve petrol kuyularını teslim etmelerini istemişler. Federal Polis’in bu yerlere gireceğini söylemişler.”

'SÖZ KONUSU HATTAN ÇEKİLDİK'

Westa Resul’un, mektuba sert bir yanıt verdiğini belirten Şeyh Mustafa, Resul’ün “bunu asla yapmayacaklarını ve istiyorlarsa deneyebileceklerini” ilettiğini kaydetti.



Peşmergenin, bazı mevzileri terk ettiği yönündeki iddialar üzerine Cafer Şeyh Mustafa, “DEAŞ geldiğinde bir savunma hattı oluşturmuştuk. DEAŞ örgütüne karşı bu programı yapmış ve 20 kilometre kadar ileri gitmiştik. Bugün Irak’ın bize yönelik tehdidi var, bu yüzden de peşmerge zarar görmesin diye söz konusu hattan çekildik. Güçlerimizi Kerkük çevresinde konuşlandırmış durumdayız. Bunu da üstlerin bilgisi dahilinde yaptık” ifadelerini kullandı.



Kerkük’e askeri bir gücün girişine izin vermeyeceklerini belirten peşmerge komutanı, “Savaş istemiyoruz ve savaşı istemeyeceğiz. Her şekilde kendimizi koruyoruz ancak bize yönelip ateş açan olursa da ne yapacağımızı görecektir” dedi.

"BÜYÜK FELAKETE DÖNÜŞÜR" AÇIKLAMASI

Bugün Peşmerge güçleri tarafından yapılan açıklamada bir diğer açıklamada Kerkük’teki durum hakkında yapılan açıklamada dünyaya çağrıda bulunularak, “Bu kargaşa hali, büyük bir felakete dönüşür” denildi. Açıklamada, Iraklı güçlerle Haşdi Şabi’nin Kerkük çevresindeki hareketliliğine vurgu yapılarak, “Savaşa ve kan dökülmesine karşıyız ama tehdit, saldırı ve savaş naralarını da kabul etmiyoruz. Dün gece Haşdi Şabi güçleri ile Irak ordusuna bağlı bazı güçler, özellikle Kerkük çevresinde, Peşmerge'nin denetimindeki bölgelere saldırı amacıyla hazırlık ve hareketlilik halinde olmuştur” ifadeleri yer aldı.

DÜN GECE BÜYÜK HAREKETLİLİK YAŞANDI

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın aktardığına göre ise dün gece Kerkük çevresinde Irak ordusunun yoğun bir hareketliliği gözlendi. Gece boyunca Iraklı güçlerin peşmerge mevzilerine sadece birkaç kilometre mesafede olduğu aktarıldı.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi Birliklerinin Kerkük çevresinde yığınak yapmasının ardından bölgede tansiyonun oldukça yüksek olduğu ifade edilirken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesud Barzani’nin oğlu Mansur Barzani silahlanarak Kerkük’e geldi.



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