Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 17:27 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 17:47

    Kuzey Irak'ta tartışmalı bağımsızlık referandumu sürerken Irak'ın Kerkük şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    Türkiye'nin ve pek çok ülkenin karşı çıktığı referandum sürerken bu akşam Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI DA YASAK

    Öte yandan, Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen ve Arapların boykot ettiği anayasaya aykırı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı tartışmalı referandumun bitmesine çok az bir zaman kala araçların trafiğe çıkması yasaklandı.

    Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde araçla trafiğe çıkılmasının yasaklandığını ifade etti.  

    Böylesi bir kararın neden alındığına da değinen Kamil, tartışmalı referandumun bitmesinden sonra olası bir provokasyonun önüne geçilmesi için araçların trafiğe çıkmasının saat 16.00'dan sonra yasaklandığını ve yarın sabah saatlerine kadar bunun geçerli olduğunu kaydetti.

    IKBY'DEKİ TARTIŞMALI REFERANDUM KARARI

    IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

    Etiketler: Referandum , ırak , Barzani
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri