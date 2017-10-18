Kerkük’te PKK’ya izin vermeyeceğiz

PKK’NIN son dönemde Kerkük’te aktif hale geldiğini kaydeden Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam el Alevi, Irak merkezi hükümet kuvvetlerinin sayıları birkaç yüzü bulan PKK’lıları temizlemeye kararlı olduğunu söyledi. Kerkük’te önceden de bazı PKK’lıların bulunduğunu, ancak son dönemde daha öne çıktıklarını ve sayılarının birkaç yüz kişiye ulaştığını ifade eden Büyükelçi, bu unsurların yerel halkı tehdit ettiğini belirtti. Büyükelçi Alevi, Irak hükümetinin Kerkük’teki kurumların ve petrol sahalarının kontrolü sağlamayı hedeflediğini, ancak bu operasyonların Haşdi Şabi değil, merkezi yönetim kuvvetlerince yapıldığını kaydetti. Hürriyet’e konuşan Büyükelçi Alevi’nin mesajları şöyle:

‘HAŞDİ ŞABİ SINIRDA KONUŞLANDI’

“Kerkük’teki petrol alanlarını son üç yıldır Peşmerge kontrol ediyordu. Kuzey Petrol şirketinin çalışanlarına izin verilmiyordu. Buradan elde edilen petrol gelirinin nereye gittiği belli değil. Haşdi Şabi’nin Kerkük operasyonundaki rolü sınırlı, sadece sınır çizgisinde konuşlular. Burada görev yapan ana unsurlar Irak ordusu, Federal Polis Gücü ve Terörle Mücadele Kuvvetleri’dir. Kerkük’te görevli tüm kuvvetler Başbakan Haydar el-İbadi’ye bağlıdır. Haşdi Şabi’nin ya da herhangi bir Irak kuvvetinin başında İranlı General Kasım Süleymani’nin olduğu iddiaları doğru değil. Daha önce peşmerge tarafından ele geçirilen bazı DEAŞ üyeleri ile Kusret Resul komutasındaki peşmerge güçleri pazar akşamı Kerkük’ün güneyinde Irak ordusunu engellemeye çalıştı.”

‘İBADİ’NİN GELMESİ ÖNERİLDİ’

“Başbakan Yıldırım’ın (geçen) pazar-pazartesi için planlanan Bağdat ziyaretinin ertelendiğini cumartesi günü öğrendim. Türk yetkililer ile temasa geçtiğimde ziyaret sırası Irak’ta olduğu için Başbakan İbadi’nin Türkiye’ye gelmesini ya da Türk dışişleri, enerji ve ulaştırma bakanlarının Bağdat’a gitmesini önerdiler. İkili ilişkileri ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) yönelik atılacak adımları yüz yüze görüşmemiz gerekiyor. Irak Yönetimi, Habur Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele alamazsa, bu kapının kapatılması ve alternatif kapının açılması gibi konuları konuşmalıyız. Ayrıca, Ankara’dan Irak petrolünün satışında artık IKBY’yi muhatap almamalarını istedik.”

MUSUL’UN İNŞASINA YATIRIM YAPIN

Türk yetkililerden IKBY’nin petrol satışını durdurmalarını değil, Irak merkezi yönetiminin denetiminde yapılmasını istediklerini söyleyen Büyükelçi Alevi şöyle devam etti: “Gelirin Mesud Barzani ve ekibinin bilmediğimiz hesapları yerine, Irak bütçesine yatırılmasını istedik. Irak merkezi yönetimi 2016’dan beri buradaki petrol satışından gelir almadı. Türk yetkililer, bölge ve Kerkük’ten petrol satışının parçası olmadıklarını ve elde edilen gelirin nereye gittiği konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıklarını söylediler. Kerkük-Yumurtalık hattını tamir edip tam kapasiteyle çalışmasını istiyoruz. Irak petrolünün satışından elde edilen gelirle, DEAŞ’la mücadelede zarar gören Irak şehirlerinin inşasını yapın. Bu proje birçok Türk işadamına yatırım fırsatı sunacak, her iki hükümet için de kazan-kazan durum olacaktır. “