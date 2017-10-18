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    Kerkük'te Peşmerge'nin kaçışının ardından yeni tehlike

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 12:01 | Son Güncelleme:

    Irak'ta ordunun Kerkük'e karşı askeri harekât başlatmasının ardından hızlı bir şekilde kaçan Peşmerge'nin yerini doldurması beklenen Irak ordusunun yanından İran destekli ve insan hakları ihlalleriyle bilinen aşırı Şii örgüt Haşdi Şabi bulunuyor. Şii örgüt, Türkiye ile Irak arasında yaşanan Başika krizinde "Türkiye ile savaşırız" açıklamasında bulunmuştu.

    Terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşmak için kurulan Şii örgüt Haşdi Şabi, Irak hükümetiyle Türkiye arasında yaşanan Başika krizinde Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmuştu. 

    BAŞİKA KRİZİ ESNASINDA "TÜRKİYE İLE SAVAŞIRIZ" DEDİLER

    Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Güvenlik Sözcüsü Yusuf El Kilabi, Başika krizi esnasında Türkiye'ye karşı "Irak'ın kuzeyinde bulunan güçler işgalcidir ve Irak hükümeti tarafından davet edilmemiştir. Bu şekilde kalmaları durumunda onlara işgalci güç muamelesi yapar, DEAŞ ile savaştığımız gibi onlara karşı da savaşırız. Aynı şekilde Türk ordu güçlerine karşı da geliriz" ifadelerini kullanmıştı. 

    HAMENEY'İN FOTOĞRAFI ASILDI

    Haşdi Şabi ve Irak Ordusu tarafından ele geçirilen Kerkük İl Meclisi'ne, İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in fotoğrafları asıldı. Kerkük İl Meclisi'nde bir Haşdi Şabi mensubu tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

    Videoda Ali Hamaney'in fotoğrafının bulunması dikkat çekiyor.

    Kerkükte Peşmergenin kaçışının ardından yeni tehlike

    BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ Şİİ MİLİSLER OLUŞTURUYOR

    Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesi ardından, Iraklı farklı milis güçlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu. Haşdi Şabi'nin büyük bölümü Şii milislerden oluşuyor ancak az sayıda bünyesinde Sünni milisler de var.

    Economist dergisinin, doğruluğu teyit edilmemiş verilerine göre Haşdi Şabi'de savaşan milislerin yaklaşık 120 bini Şii, 16 bini ise Sünni Iraklılar. Bu rakamların çok daha fazla olduğunu belirten açıklamalar da bulunuyor.

    İRAN'LA İLİŞKİSİ "ÇOK GÜÇLÜ"

    Haşdi Şabi bünyesindeki örgütlerin büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor. BBC Farsça Servisi'nden Kasra Naji, örgütün İran Devrim Muhafızları tarafından teşkilatlandırıldığını, bünyesindeki grupların liderlerinin genelde, Tahran'la ve de İran'daki kutsal Kum şehriyle yakın ilişkileri olan din adamları olduğunu söylüyor.

    Yapılan araştırmalar Irak halkının belli bir bölümünün DEAŞ ile mücadelede Haşdi Şabi'yi desteklediğini ortaya koyuyor.
    Özellikle Şii Iraklıların önemli bir bölümünün gözündeyse milisler kahraman olarak algılanıyor. Sünni Iraklıların Haşdi Şabi'yi mezhepçi olarak gördükleri biliniyor.

    Etiketler: Kimdir , Peşmerge
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