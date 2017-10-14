Kerkük’te karşılıklı yığınak

IRAK ordusu ve Şii ağırlıklı Haşdi Şabi milis güçlerinin 8 Ekim’de Havice kentini terör örgütü DEAŞ’tan geri alması sonrasında bu yerleşimin doğusunda yer alan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) silahlı gücü Peşmerge’nin elindeki petrol zengini Kerkük kentinde dün tansiyon yükseldi. Fransız haber ajansı AFP, adını açıklamadığı bir Iraklı generale dayandırdığı haberinde Irak güçlerinin Kerkük’ü almak için operasyon başlattığını duyurdu, ancak Bağdat yönetimi bu iddiayı yalanladı. IKBY Güvenlik Ajansı ise Irak ordusu ve Haşdi Şabi’nin Kerkük çevresinde askeri yığınak yaptığını, petrol kuyuları ve askeri havaalanını kontrol etmeyi planladığını iddia etti. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Üyesi ve Peşmerge Komutanı Şeyh Cafer Mustafa, Havice operasyonunun ardından Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin, Kerkük’teki bazı bölgelerin Peşmerge tarafından kendilerine teslim edilmesi için “tehditler yağdırmaya” başladığını ifade etti.

‘TAKTİK GEREĞİ ÇEKİLDİK’

Peşmerge’nin kontrolündeki bölgelerden çekilmemesi üzerine önceki gece Haşdi Şabi ve Irak ordusunun, mevzilerine yakın bölgelere askeri sevkıyata başladığını hatırlatan Mustafa, “Beşir ve Tazehurmatu kasabalarına askeri sevkiyat yapıldıktan sonra Peşmerge’ye saldırmak istediler. Tüm imkânlarımızı seferber edip olası bir çatışmadan uzak durmaya çalıştık. Ancak Haşdi Şabi komutanları, 2 saat içinde bazı noktalardan, havalimanı, petrol kuyuları ve askeri üslerden çekilmemizi istedi. Bunun bir emir olduğunu ve gereğini yapacaklarını söylediler. Peşmerge de temas hattı olan bölgelerden askeri bir taktik gereği çekildi” dedi. AFP’nin haberine göre Mustafa, “Sahadaki Iraklı komutanları Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile temasta olduğumuz ve onun diyalogla sorunların 48 saatte çözülebileceğine dair sözleri yönünde bilgilendirdik. Ancak komutanlar bu bölgelere ilerlemeleri konusunda emirler aldıklarını ve İbadi’nin açıklamalarının kendilerini endişelendirmediğini söylediler” dedi. AFP, Kerkük’ün batısında Peşmerge’nin 72 kilometrekarelik alandan çatışmadan çekildiğini duyurdu.

‘6 BİN PEŞMERGE YOLLADIK’

IKBY Başkan Yardımcısı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Kosret Resul, “Onbinlerce Kürt Peşmerge ve güvenlik mensubu Kerkük içinde ve çevresinde konuşlandı. Dün geceden (önceki gece) bu yana en az 6 bin Peşmerge daha, Irak ordusunun tehdidine karşı konuşlandırıldı” diye konuştu. Kerkük Güney Cephesi Komutanı Vesta Resul ise geri çekilmenin sadece Haşdi Şabi ve Peşmerge’nin karşı karşıya geldiği temas hattında olduğunu teyit ederek, amaçlarının çatışmanın önüne geçmek olduğunu kaydetti. Haşdi Şabi’nin Peşmerge’nin çekilmesi üzerine konuşlandığı Beşir ve Tazehurmatu kasabası Kerkük’e yaklaşık 20 km mesafede yer alıyor. Irak’ın petrol zengini Kerkük kentinde Havana, Bay Hasan, Babagurgur, Hebaziya, Cenbure olmak üzere toplam 5 petrol kuyusu bulunuyor.

BİLGİ NOTU

Terör örgütü DEAŞ’ın, Haziran 2014’te Musul başta olmak üzere birçok bölgeyi ele geçirmesinden sonra Irak ordusunun çekildiği Kerkük gibi birçok yere Peşmerge güçleri konuşlanmıştı. 25 Eylül’de IKBY’nin bağımsızlık referandumu düzenlemesinden sonra Bağdat ile Erbil arasında tansiyon yükselmişti.

BAĞDAT: OPERASYON YOK

Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük’ün güneyine askeri operasyon başlatıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Savaş Medya Ağı’nın yazılı açıklamasında ise, “Güvenlik güçlerimiz, Kerkük’e bağlı kurtarılan bölgelerde temizleme eylemi ile araziyi kontrol etmeye çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.

‘YENİDEN YERLEŞTİRİLME’

Irak İçişleri Bakanı Kasım el Araci de oradaki polis güçlerinin varlığını “DEAŞ sonrası yeniden yerleştirilme” diye nitelendirerek, kentte askeri operasyon düzenlendiğini yalanladı. Araci, yaptığı açıklamada, “Kerkük cephesindeki federal polis kuvvetlerinin şimdiki varlığı, bu güçlerin DEAŞ sonrası oraya yeniden yerleştirilmesidir. Bölgede herhangi bir askeri operasyon söz konusu değil” dedi.

IRAK, BAZI IKBY MEVZİLERİNE YERLEŞTİ

Irak ordusu ile Haşdi Şabi milislerinin Kerkük etrafında yığınak yapmaya başlaması ile birlikte Peşmerge’ye ait askeri noktalar ele geçirildi. Herhangi bir çatışma olmadan başkent Bağdat ve Tazehurmatu bölgesinden Kerkük’e giden yollar ve bölgelerdeki bazı Peşmerge noktaları ele geçirildi. Kürtçe yazılı olan tabelalardaki yazılar silindi. IKBY bayrakları indirildi. 3 Ekim 2017’de ölen Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin fotoğrafları da yırtılarak yerlere atıldı. Fotoğraflarda ayrıca Talabani’nin büyük bir fotoğrafının bulunduğu Peşmerge ofisinin ele geçirildiği ve Irak ordusuna bağlı komando askerinin de hatıra çektirdiği görüldü.