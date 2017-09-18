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    Kerkük'te flaş hamle: Haşdi Şabi konuşlandı

    AA
    18.09.2017 - 19:15 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 20:06

    İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi milisleri ağır silahlarla, 25 Eylül'de referandumun yapılacağı Kerkük vilayetinin güneyine konuşlandığı belirtildi.

    Kerkük İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'tan gelen yaklaşık 70 araçlık Haşdi Şabi milisleri, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesiyle Tazehurmatu kasabasına yerleştiğini ifade etti.

    TÜRKMEN KÖYÜNDE TOPLANTI

    Mehdi, Haşdi Şabi'nin terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice operasyonu için ağır silahlarla sevkiyat yaptığını kaydetti. Kerkük'e yapılan askeri sevkiyattan sonra Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis'in de kente gelerek buradaki komutanlarla Türkmen Beşir köyünde toplantı yaptığı aktarıldı. 

    Etiketler: haşdi şabii , kerkük , referandum , Referandum
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