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    Kerkük'te bombalı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

    AA
    26.12.2017 - 23:49 | Son Güncelleme:

    Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ militanları tarafından yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

    Kerkük Operasyonlar Komutanı General Ali Fazıl Umran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kerkük'ün güneyindeki Geyda köyü yakınında DEAŞ militanlarınca yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu biri subay iki asker öldü.” ifadesini kullandı.

    Umran, “Patlamanın hemen ardından DEAŞ militanları ile askerler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Militanlar dağlık bölgelere kaçtı.” diye konuştu.Umran, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını belirtti.Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

    Etiketler: bombalı saldırı
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