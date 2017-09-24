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    Kerkük'te bombalı araçla saldırı

    Reuters
    24.09.2017 - 02:13 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 02:14

    Bölgede gerginliği üst seviyeye çeken kritik referandum öncesinde Kerkük'te, Barzani'ye bağlı peşmerge güçlerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 peşmerge yaşamını yitirdi, 5 peşmerge de yaralandı.

    Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna sayılı saatler kala Kerkük’ün güneyinde peşmergeye saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 peşmerge hayatını kaybetti, 5 peşmerge de yaralandı.

    Reuters haber ajansının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, peşmergeleri hedef alan saldırı, bomba yüklü araçla düzenlendi. Patlamada 3 peşmege yaşamını yitirirken, 5 peşmerge yaralandı.

    Saldırının yaşandığı Kerkük’ün güneyindeki Dakuk kasabasının, IŞİD kontrolündeki bölgelere sınır olduğu belirtildi.

    Etiketler: Kerkük , bombalı saldırı , Referandum
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