Kerkük'te bombalı araçla saldırı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna sayılı saatler kala Kerkük’ün güneyinde peşmergeye saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 peşmerge hayatını kaybetti, 5 peşmerge de yaralandı.
Reuters haber ajansının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, peşmergeleri hedef alan saldırı, bomba yüklü araçla düzenlendi. Patlamada 3 peşmege yaşamını yitirirken, 5 peşmerge yaralandı.
Saldırının yaşandığı Kerkük’ün güneyindeki Dakuk kasabasının, IŞİD kontrolündeki bölgelere sınır olduğu belirtildi.