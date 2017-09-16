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    Kerkük'te bombalı araçla saldırı: 1 ölü 5 yaralı

    AA
    16.09.2017 - 20:18 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 20:18

    Irak'ın Kerkük kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kerkük kent merkezinin Aden Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
    Yaralılar ambulanslarla en yakın sağlık merkezlerine nakledildi. 

    Etiketler: kerkük , saldırı , bomba
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