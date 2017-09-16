Kerkük'te bombalı araçla saldırı: 1 ölü 5 yaralı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kerkük kent merkezinin Aden Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakın sağlık merkezlerine nakledildi.
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