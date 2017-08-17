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    Kerkük'te bayrak krizinde flaş gelişme

    AA
    17 Ağustos 2017 - 21:47Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 21:47

    Irak'taki Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani, kentteki kamu binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asılması konusunda İdare Mahkemesi'nin bugün verdiği "iptal kararını" uygulamayacaklarını belirtti.

    Talabani, düzenlediği basın toplantısında, "mahkemenin radikal siyasi partilerin baskı altında böyle bir karar aldığını" iddia etti.

    Başkent Bağdat'taki mahkemenin vermiş olduğu bu karara "şaşırmadıklarını" belirten Talabani, böyle bir durumu beklediklerini ifade etti.
    Talabani, mahkemenin bu kararının kendilerini vazgeçirmeyeceğini ve gerekli tüm yasal yollara müracaat edeceklerini dile getirdi.
    İdare Mahkemesi tarafından verilen bu kararın hiçbir yasal dayanağı olmadığını savunan Talabani, kendi meclislerinde alınan bayrak kararının ise 140'ıncı maddeye dayandığını ileri sürdü.

    "CEVAP REFERANDUMDA"

    Talabani ayrıca mahkemenin bu kararına 25 Eylül'de yapılacak referandumda cevap vereceklerini ve Kerkük'te IKBY bayrağını indirmeyeceklerini sözlerine ekledi.

    Irak İdare Mahkemesi bugün, Kerkük kentindeki hükümet binalarında Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının da göndere çekilmesinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek il meclisinin bu yöndeki kararının iptal edildiğini bildirmişti.
    Kerkük İl Meclisi'nde mart ayında Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği oturumda kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının asılması kararı kabul edilmişti.

    Kararın anayasaya aykırı olduğunu belirten Türkmenler ve Araplar, Kerkük İl Meclisi Başkanı Talabani hakkında dava açarak konuyu mahkemeye taşımıştı.
    Kerkük İl Meclisi'nde Kürtlerin 26, Türkmenlerin 9, Arapların ise 6 üyesi bulunuyor.

    Etiketler: kerkük , bayrak , talabani
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