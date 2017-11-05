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    Kerkük'de çifte saldırı!

    Hürriyet Haber
    05.11.2017 - 15:05 | Son Güncelleme:

    Irak'ın Kerkük şehrinde 2 intihar saldırısı gerçekleşti. Biri canlı bomba saldırısı olan olayda en az 5 kişi öldü.

    Kerkük’te bugün öğleden sonra biri canlı bomba, diğeri ise bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 büyük patlama yaşandı.

    İkinci patlamanın ise Haşdi Şabi’nin karargaha dönüştürdüğü Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) binasına düzenlenen bombalı araç saldırısı sonucu meydana geldiği bildirildi.

    İlk belirlemelere göre iki patlamada en az 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Rudaw'ın haberine göre olayda ölenlerin Haşdi Şabi’nin Saraya Selam grubu mensupları olduğu belirtildi. Yaralıların ise hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Etiketler: ırak
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