Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Kerkük türküsüyle geldi

    Kerkük türküsüyle geldi

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    18.10.2017 - 23:45 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne sert sözlerle seslenerek, “Kalkıyor ‘Kerkük benim’ diyor, sen hangi hakla ‘Kerkük benim’ diyorsun? Ne işin var senin Kerkük’te” dedi. 40. Muhtarlar Toplantısı’nda Erdoğan’ın kürsüye gelmesinin ardından Kerkük türküsü ‘Altın Hızma Mülayim’ parçası çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

    HANGİ HAKLA ‘BENİM’ DİYORSUN
    “Ankara’nın doğusundaki ve kuzeyindeki tüm coğrafyalar kalbimiz bir yanı, batısındaki ve güneyindeki tüm coğrafyalar kalbimizin diğer yanıdır. İnsan kalbini parçalayabilir, bir kısmından vazgeçebilir mi? Öyleyse biz de oralardan, oralardaki kardeşlerimizden vazgeçemeyiz. Ecdadımız Gazi Mustafa Kemal, Misak-i Milli ile en batıdan en doğuya Kerkük’e kadar burada bu hattı çizmediler mi? Her kim ki terör örgütleriyle vatandaşlarımızın kökenlerini mezheplerini, meşreplerini birlikte ifade ediyorsa kesinlikle art niyetlidir.

    Kalkıyor ‘Kerkük benim’ diyor, sen hangi hakla ‘Kerkük benim’ diyorsun. Kerkük’te senin tarihin var mı? Kuzey Irak Yerel Yönetimi’nin olduğu bölgede otur icraatını yap; ne işin var Kerkük’te?

    SÖYLEYE SÖYLEYE DEĞİL ANSIZIN
    Kararlı bir şekilde bu işleri takip ediyoruz, yeri geldiğinde daha önce de söylediğim gibi bir gece ansızın geliriz gereğini de yaparız. Söyleye söyleye girilmez bir gece ansızın girilir. Suriye’de oynanan oyunun bir benzerinin Irak’taki gönüllü figüranlığına soyunanlar, buna uygun muameleye razı olmak zorundadır.

    YOLLARIMIZ AYRILIR
    Kuzey Irak Yerel Yönetimi’nin başlarına neler getirdiğini de halkın görmesini istiyoruz. Halkın da onlara gereken dersi vermesini istiyoruz. Çünkü halk kendisini adil yönetemeyen bu tür yöneticilere gereken dersi vermeyecek olursa kusura bakmasınlar. Kürt kardeşlerim kusura bakmayın eğer bu teröristleri savunuyorsanız burada yollarımız ayrılır. Benim için Türk, Kürt, Laz, Gürcü böyle bir ayrım yok. Kürt’üm demek en tabii hakkınız ama Kürtçülük yapmak değil. Türküm demek en tabi hakkındır ama Türkçülük yapmak hakkın değildir.”

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri