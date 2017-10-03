Kerkük için ‘ortak yönetim’ teklifi

Reuters haber ajansının Irak devlet televizyonuna dayandırdığı habere göre; İbadi, ‘ortak yönetim’ çağrısını Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Anadolu Ajansı’nın haberinde ise İbadi’nin “Tartışmalı bölgelerdeki yönetimin federal idarenin liderliğine ortak olmasını istiyoruz” ifadesi yer aldı. İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Kerkük’e askeri yığınak yapmasıyla ilgili uyarıda bulunarak, diyalog için referandumun iptal edilmesi yönündeki çağrısını yineledi. İbadi’nin bu teklifiyle çeşitli etnik gruplara evsahipliği yapan petrol zengini Kerkük’le ilgili tartışmaya son vermeyi amaçladığı belirtiliyor. Öte yandan IKBY’nin 25 Eylül’de düzenlediği tek taraflı bağımsızlık referandumunun ardından IKBY Başkanı Mesud Barzani, ilk ziyaretini Kerkük’e yaptı. Barzani, önceki gün Kerkük’te kentin güvenliğini sağlayan Peşmerge komutanlarıyla bir araya geldi. Dün de IKBY’den 1 Kasım’da parlamento ve başkanlık seçimleri düzenleneceği açıklaması geldi. Barzani, daha önce yaptığı açıklamada başkanlık seçimine aday olmayacağını açıklamıştı.

KÜRT VEKİLLERE ENGEL

Öte yandan Irak Parlamentosu’nda bulunan Kürt parlamenterlerin dün yapılan oturuma katılmalarına izin verilmedi. Parlamento Başkanı Selim Cuburi ve Şii Ulusal Koalisyonu, bağımsızlık referandumunda oy kullanan parlamanterlerin dokunulmazlıklarının kaldırılması, yargılanmaları ve parlamenterliklerinin düşürülmesi için meclise öneri sundu. Kürt parlamenterlerin parlamento salonuna girişlerinin, eski Başbakan Nuri El Maliki’nin partisi olan Kanun Devleti’nce toplanan 75 imza ile sağlandığı belirtildi.