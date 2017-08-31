Kerkük için iki referandum sinyali

KERKÜK İl Meclisi’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de bağımsızlık referandumuna katılma kararı almasının ardından Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, şehrin “Bağdat’a mı yoksa Erbil’e mi bağlanacağı” konusunda ikinci referandumun belirleyici olacağını söyledi. BBC Türkçe’ye konuşan Kerim’in açıkmaları şöyle:

İki farklı referandum yapacağız. İlk referandum; Kürdistan’ın bağımsızlığı için, ki buna Kerkük de katılacak. Kerkük, tartışmalı bölge olarak kabul ediliyor. Kerkük’ün geleceği açısından; bir anayasamız ve bu anayasanın 140’ıncı maddesi olarak bilinen bir maddesi var. Bu madde, Kerkük’ün nihai statüsü ile ilgili ve üç bileşeni var.

TARTIŞMALI BÖLGE

İlk bileşen normalleştirme; yani, daha önce şehirden sürülmüş olan Türkmenlerin, Kürtlerin geri gelmesi.

İkincisi; demografinin değiştirilmesi amacıyla başka yerlerden getirilenlerin yani Arapların geldikleri yerlere dönmesi.

(Üçüncüsü de) Kerkük’ün eski sınırlarına döndürülmesi. Çünkü, Kerkük’ün demografisinin değiştirilmesi ve çoğunluğun Arap olması amacıyla yarısı alındı ve başka bölgelere katıldı. Bu nedenle bunun da tamamlanması gerekiyor. Bundan sonra halletmemiz gereken esaslarımız var; Kerkük’te kaç kişinin yaşadığını saptamak.

Bir de Kerkük’ü daha Arap göstermek için Kerkük’e eklenen bir Arap bölgesi var. Tüm bu esaslar tamamlandıktan sonra bir referandum yapılacak. İnsanlar Kerkük’ün Kürdistan’ın bir parçası mı olacağına, kendi başına bir bölge haline mi geleceğine ya da Bağdat tarafından mı yönetileceğine -ki bunu kimse istemiyor- karar verecekler.

ÖZEL STATÜ VE BÖLGESEL GERGİNLİK

“IKBY içinde Kerkük’e özel statü mü olacak” sorusuna Kerim şu yanıtı verdi:

Evet, çünkü Kerkük çok etnikli, çok dinli, çok mezhepli. Kürt ağırlıklı Süleymaniye, Duhok ve Erbil’den farklı. Kerkük öyle değil, karma bir bölge.

Kerkük nedeniyle Türkiye veya Irak’taki taraflarla yaşanan bazı politik gerginlikler ile ilgili soruyu ise Kerim şöyle cevapladı:

Türkiye ile hiçbir zaman politik krizimiz olmaz. Bayrak kriz değil, Kerkük’ün kendisi ile ilgili bir durum. Diğer ülkeleri ilgilendirecek bir şey yok, bir iç mesele. Buradaki yerel hükümet tarafından kararlaştırıldı ve herhangi bir ülkenin endişe duyacağı bir mesele olarak görmüyoruz.