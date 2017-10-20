Kerkük günlüğü... IKBY’ye şok tutuklama emri

IKBY, Başbakan Haydar İbadi’nin sorunların anayasaya uygun olarak çözümü için IKBY ile müzakerelere başlama girişimini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

TANSİYON YÜKSELDİ

Irak merkezi yönetimine bağlı güçlerin Kerkük’e düzenlediği askeri operasyonun ardından kentte hayat gündüz saatlerinde normal şekilde ilerlerken, akşam saatlerinde Irak güçleri, Hanekin’de eylem yapan Kürt göstericilere müdahale etti. Açılan ateş sonucu bir Kürt gösterici öldü. 6 kişi yaralandı.

Irak güçlerinin, Kerkük’ten yaşadıkları kente doğru hareket etmeye başladığı iddiası üzerine Erbil’de toplanan bir grup vatandaş gösteri düzenledi. IKBY, Irak ordusunun Erbil’e doğru harekete geçtiği iddialarını yalanladı.

IKBY hafta başından bu yana yaklaşık 100 bin Kürt’ün Kerkük’ü terk ettiğini belirtti. Erbil Valisi Nawazad Hadi, Erbil ve Süleymaniye kentlerine yaklaşık 18 bin ailenin sığındığını söyledi.