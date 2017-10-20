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    Kerkük günlüğü... IKBY’ye şok tutuklama emri

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 00:15 | Son Güncelleme:

    Irak’ın Yüksek Adalet Konseyi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin yardımcısı Kosrat Rasul’ün tutuklanması emri verdi. Bu karara gerekçe olarak, Rasul’ün Kerkük kentini Kürt güçlerinden alan Irak ordusunu ‘işgal güçleri’ olarak nitelemesi gösterildi. Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesinin ihlal edildiği belirtildi. Söz konusu suç, yedi yıla kadar hapis ya da para cezası öngörüyor. Gelişmeyi Barzani, ‘siyasi karar’ ve ‘Bağdat yönetiminin yönetim anlayışı’ ifadesiyle kınadı.

    IKBY, Başbakan Haydar İbadi’nin sorunların anayasaya uygun olarak çözümü için IKBY ile müzakerelere başlama girişimini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

    TANSİYON YÜKSELDİ
    Irak merkezi yönetimine bağlı güçlerin Kerkük’e düzenlediği askeri operasyonun ardından kentte hayat gündüz saatlerinde normal şekilde ilerlerken, akşam saatlerinde Irak güçleri, Hanekin’de eylem yapan Kürt göstericilere müdahale etti. Açılan ateş sonucu bir Kürt gösterici öldü. 6 kişi yaralandı.

    Irak güçlerinin, Kerkük’ten yaşadıkları kente doğru hareket etmeye başladığı iddiası üzerine Erbil’de toplanan bir grup vatandaş gösteri düzenledi. IKBY, Irak ordusunun Erbil’e doğru harekete geçtiği iddialarını yalanladı. 

    IKBY hafta başından bu yana yaklaşık 100 bin Kürt’ün Kerkük’ü terk ettiğini belirtti. Erbil Valisi Nawazad Hadi, Erbil ve Süleymaniye kentlerine yaklaşık 18 bin ailenin sığındığını söyledi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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