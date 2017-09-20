Kerkük gergin

TÜRKMENLERLE saldırıdan sonra hem merkezi Bağdat yönetimi hem de 25 Eylül’deki bağımsızlık referandumuna sıcak bakmayan Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) yönetim merkezi Süleymaniye ile temasa geçtiklerini ve buralardan ortamı sakinleştirmek için üst düzey yetkililerin Kerkük’e gelmesini talep ettiklerini söyleyen Salihi, “Ancak bu talebimiz karşılık bulmadı” dedi. Salihi, şunları anlattı:



PKK SOKAĞA ÇIKTI

“Türkmen hareketine saldırı yapanlar silahlı Peşmergeler. PKK da Kerkük’te 6-7 ay önce ciddi şekilde örgütlenip karargâh kurmuştu. Şimdi PKK’lılar da karargâhlarından sokağa çıkmaya, yolları tutmaya başladılar. Peşmerge de PKK’nın faaliyetlerine göz yumuyor.



İl Meclisi’nde Kürtler kendi arlarında toplanarak, Irak Parlamentosu’nun vali Necmeddin Kerim’in görevden alınma kararını reddetti. Görevden alınan Kerim, tüm devlet memurlarını toplayıp Kerkük Kalesi’ne çıkarak burada kendisine ve referanduma destek için bir gösteri yaptı. Kerkük’te durum her geçen saat daha da gergin hale geliyor. Türkmenler olarak biz de kendi karargâhlarımızda can ve mal güvenliklerimizin korunması için gereken tüm önlemlerimizi alıyoruz.”



GERİ ADIM ATAR MI?

Referandumun yapılması durumunda Türkmenlerin bunu boykot edip sonucu tanımayacaklarını yineleyen Salihi, Irak içinden ve uluslararası toplumdan gelen referandumu erteleme çağrıları nedeniyle IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin geri adım atıp atmayacağı sorusuna da, “Biz erteleme değil, referandum kararının tamamen ortadan kalkmasını istiyoruz. Erteleme sorunu ortadan kaldırmaz biraz daha öteler. Barzani söylemleriyle kendisini bağladı. Üzerinde çok baskı olması nedeniyle referandumdan vazgeçmesi zor gibi görünüyor ama umarım vazgeçer” yanıtını verdi.



EVİ SALDIRIYA UĞRADI

Önceki gün Kerkük-Bağdat yolu üzerinde bulunan evine ateş açılan Türkmeneli TV Genel Müdürü Yalman Haceroğlu da Hürriyet’e yaptığı açıklamada, çok sayıda PKK’lının Kerkük’te olduğunu belirterek, “PKK, hiç bir zaman şimdiki kadar çoğalmamıştı” dedi. Evine saldırı yapıldığında Bağdat’ta olduğunu, komşularının durumu fark etmesi üzerine saldırganların kaçtığını söyleyen Haceroğlu, “Görevden alınan Kerkük Valisi de, ildeki tüm devlet memurlarını zorla dışarı çıkararak, kale bölgesinde toplayıp yürüyüş yaptırmış” dedi. Haceroğlu, Kerkük’teki gerginliğin tehlikeli boyuta ulaşabileceği uyarısında bulundu.



BARZANİ TEPKİLERE RAĞMEN DİRETİYOR: BAĞDAT'A 3 GÜN SÜRE VERDİ

IKBY Başkanı Mesut Barzani tek taraflı referandum kararında ısrarını sürdürüyor. Mitinglere devam eden Barzani, halkoylamasının yerine ancak uluslararası toplum, ABD ve Avrupa’nın desteklediği ve uygulanmasını garanti ettiği, Erbil ve Bağdat arasında ikili bir anlaşmanın geçebileceğini söyledi. Ancak Bağdat’ın henüz o noktada olmadığını vurgulayan Barzani, merkezi yönetime “iki ya da üç gün” süre tanıdığını söyledi ve eğer gerçekçi bir alternatif sunulmazsa referandumun yapılacağını ekledi. Öte yandan AFP haber ajansı Barzani’ye karşı muhalefetin üssü olan Süleymaniye’de referandum kararının eleştirildiğini yazdı.



KERKÜK'TE NE OLMUŞTU?

HEM merkezi Irak hükümetinin hem de IKBY’nin kendi sınırları içinde olduğunu iddia ettiği petrol zengini Kerkük kenti, IKBY’nin tartışmalı bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı. Kerkük İl Meclisi, kentin referanduma katılacağını duyurmuştu. IKBY’nin bağımsızlık referandumunun ardından Kerkük’ün kendi yönünü tayin edeceği bir referandum sürecini gündemine aldığını söyleyen Kerkük Valisi Necmettin Kerim ise Irak meclisinin kararıyla görevden alınmıştı.