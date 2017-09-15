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    Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas’ta birliğine teslim oldu

    Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)
    15.09.2017 - 16:31 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 16:51

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirmek üzere Sivas’a gelerek birliğine teslim oldu.

    Sabah saatlerinde karayolu ile Ankara’dan yola çıkan Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas’ta CHP İl Başkanı Ulaş Karasu tarafından karşılandı. Kerem Kılıçdaroğlu’na, annesi Selvi Kılıçdaroğlu,kardeşi Zeynep Kılıçdaroğlu ile nişanlısı Mine Alşan eşlik etti.

    Minibüs ile 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası nizamiye kapasına gelen Kerem Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler buradan askeri birliğe giriş yaptı.

    Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas’ta birliğine teslim oldu

    Kerem Kılıçdaroğlu, herhangi bir açıklama yapmadan birliğine girdi. 368’inci kısa dönem olarak askerlik hizmetini yerine getirecek olan Kerem Kılıçdaroğlu’nun 6 Ekim’de yemin edeceği öğrenildi.

    Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas’ta birliğine teslim oldu
    Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas’ta birliğine teslim oldu

    Etiketler: sivas , kerem kılıçdaroğlu , asker
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