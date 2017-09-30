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    Kerbelalı Kerkük uyarısı

    ANKARA
    30.09.2017 - 20:46 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden yayınladığı Kerbela mesajında, Kerkük ile ilgili uyarılarda bulundu.

    Bahçeli, Kerkük’ün yeni bir Kerbela’ya dönüştürülmek istendiğini belirterek, “Oyuna gelmeyelim” çağrısında bulundu. Bahçeli, özetle şu paylaşımları yaptı: “Yezitler yine kıpır kıpırdır. Kerbelâ’nın günah cephesi devamlı tahkim edilmektedir. Barzani’ye bakınız, fitne ve felaketin zehirli seferine bakınız bunu göreceksiniz. Kerkük, yeni bir Kerbelâ’ya dönüştürülmek, Ortadoğu tümden Kerbelâ’nın şirk ve şiddet faillerinin mirasına havale edilmek istenmektedir. Türkmenlerin birlik ve dirliği Şii-Sünni ayrımına kurban edilmek, zalimlerin emellerine tevdi ve zimmetlenmek üzeredir. Bu tarihi vebaldir. Türk’ün geleceğini mezhep ayrımcılığıyla karalamak en adi, en aşağılık, en sefil suç ve cinayettir. Bu tuzağa hiçbir soydaşımız düşmeyecektir. Türk, Türk’tür. Başka tanıma gerek yoktur. Kerbelâ’dan alacağımız dersleri aldık, Muharrem ayında geçmişin matemini idrak ve ifade ettik. Oyuna gelmeyelim. Barzani, Yezit’in izinden gidebilir, bu kendi seçimidir. Hüseyni yolun birlik ruhu inanıyorum ki ihanet ve istilaya izin vermeyecektir. Firavunlar, Nemrutlar, Yezitler, zulmün cahil ve cüretkar yüzleri kazanamayacak, huzur, barış ve kardeşliğimizi yıkamayacaklardır.”

    Etiketler: gazetehaberleri , mhp , bahçeli
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