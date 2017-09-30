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    Hürriyet >Gündem>Kerbela şehitleri anıldı

    Kerbela şehitleri anıldı

    DHA
    30.09.2017 - 12:17 | Son Güncelleme:

    Hz. Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ile 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1378’nci yıl dönümü nedeniyle Kars'ta anma törenleri yapıldı.

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    • Binlerce kişi katıldı
    • Binlerce kişi katıldı
    • Binlerce kişi katıldı
    • Binlerce kişi katıldı

    Törene katılanlar sabahın erken saatlerinde Hz. Ali Çarşı Cami ve Merkez Ehlibeyt Işıklı Cami önünde toplandı. Törende, Kuran-ı Kerim okundu. Ardından,şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ehlibeyt dostları, Ehlibeyt Işıklı Camii önünde düzenlenen tören ardından Türk bayrağı, Atatürk, Hz. Hüseyin posterleri ve mersiyeler eşliğinde ve merkez Ehlibeyt Işıklı Camiinden Garnizon Şehitliği’ne oradan da Yeni Mahalle Mezarlığına yürüdü. Yeni Mahalle Mezarlığı önünde de deste guruplarının zincirlerle dövünmeleri, sine vurma ve mersiyeler eşliğinde Hz. Hüseyin'i yad etmesi sonrasında aile mezarları ziyaret edildi.

    Kerbela şehitleri anıldı

    Anma törenine Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı MHP’li Murtaza Karaçanta, İl Müftüsü Mehmet Genç, Işıklı Camii imamı seyit Ahmet Erdem, MHP İl Başkanı Yaver Özcan, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Ötegen, Ticaret Borsası Başkanı İsmet Çelik, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

     

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    Etiketler: kars , caferi , hüseyin
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