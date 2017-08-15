'Kerata'ların zorlu yolculuğu

Patara'da bir gecede 138 yavru caretta Akdeniz'e ulaşmayı başardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Çevre Koruma Genel Müdürlüğü ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Patara Plajı'nda Caretta caretta yuvaları koruma altına alınarak gözlemleniyor.



2 BİN YAVRU DAHA

Aynı bölümden Süleyman Ceylan, Habibe Güler ve Sezgin Kahraman'dan oluşan ekip bu yıl 224 Caretta caretta yuvası, 1 de kelonya midas türü deniz kaplumbağası yuvası tespit ederek korumaya aldırdı. Yaklaşık 6 bin 720 yumurtanın bulunduğu tahmin edilen yuvalardan bu yıl 2 bin yavrunun denizle buluşması bekleniyor.