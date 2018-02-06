Kepez’e 24 derslikli okul

Kepez Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Osman Serdengeçti Caddesi üzerindeki okul alanındaki gecekonduların mülkiyet problemini çözerek, okul yapımının önünü açtı. Okul alanındaki 8 gecekondu, hak sahiplerine meclis kararı ve ilgili kanun kapsamında yakın bir parselden tapuları verilerek yıkıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı da Kepez Belediyesi’nin gecekondulardan temizlediği araziye, 24 derslikli ilkokul binasının yapılmasını yatırım programına aldı. Yer teslimi sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici firma, okul binasının yapımını başlattı.

MEHMET AKİF ERSOY’A YENİ OKUL

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de mahalle muhtarı Muhammet Tuna ve bürokratlarıyla temel kazısı devam eden okul inşaatının şantiyesini ziyaret etti. Okulun, mahalleye hayırlı olmasını dileyen Tütüncü, "Mülkiyet ve imar problemini çözerek vatandaş eliyle kentsel dönüşüm başlattığımız Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde, modern bir şehir kuruldu. Bu modern şehrin alt ve üst yapı eksiklerini de tamamladık. Camisini de yenileyeceğimiz mahallemizin okul talebi vardı. Milli Eğitim Bakanlığımız, belediyemiz ve muhtarlığımız işbirliği ile bu okul talebini de karşıladık" dedi.



BELEDİYE OKUL YAPIMININ ÖNÜNÜ AÇIYOR

Başkan Hakan Tütüncü, 9 yıllık görev süresi içerisinde Kepez’e 100’e yakın okul binası yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Okullar, Milli Eğim Bakanlığımız, Valiliğimiz, belediyemiz ve hayırseverimiz işbirliğiyle yapılıyor. Devletimizin, hayırseverlerimizin yapmış olduğu okulların arazisindeki mülkiyet ve imarla ilgili problemlerinin çözümüne belediyemiz ve meclisimiz ön ayak oluyor. Okullar kendiliğinden Kepez’e gelmiyor. Devlet, belli bir yatırım planlaması yapıyor, bu yıl şu kadar okul yapacağım diyor. Ama devlet, okulu, sorunu olmayan araziye yapıyor. Belediye olarak okul arazisinin mülkiyet ve imar problemini çözüyor, arazi belediyenin ise tahsisini Milli Eğitim Bakanlığı’na yapıyoruz."

KEPEZ’DE OKULLAŞMA DEVAM EDECEK

Tütüncü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Kepez’in diğer mahallerinde yatırım programına aldığı okul binaların yapılacağı arazilerin imar ve mülkiyetle ilgili sorunlarını gerekli meclis kararlarını alarak, çözdüklerini kaydetti. Başkan Tütüncü, okul talebinde bulunan mahallelere de yakın bir zamanda müjdeli haberi vereceklerini söyledi.

İhale bedeli 6 milyon 314 bin TL olan 24 derslikli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun, 340 işgününde bitirilmesi öngörülüyor.